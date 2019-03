La FDA autorise le protocole d'étude d'un nouveau mode d'administration de Trogarzo(MD)





MONTRÉAL, 04 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (Theratechnologies) (TSX: TH) a été informée par son partenaire, TaiMed Biologics Inc., que la Food and Drug Administration a autorisé le protocole d'étude TMB-302 destiné à évaluer une injection intraveineuse lente de TrogarzoMD (ibalizumab-uiyk) injection.



TMB-302 évaluera l'innocuité et la pharmacocinétique de l'administration de TrogarzoMD non-dilué durant la phase de maintien de 800 mg à toutes les deux semaines par injection intraveineuse sur une période de 30 secondes. L'étude comptera 20 patients et sera conduite sur une période de 12 semaines. Les patients seront suivis pour une période allant jusqu'à 28 jours après la fin de l'étude.

« Une injection intraveineuse lente pourrait offrir une option à l'infusion intraveineuse présentement disponible qui réduirait le temps d'administration et éliminerait le besoin de solution saline et d'autres dispositifs d'infusion, » a déclaré Christian Marsolais, vice-président sénior et chef de la direction médicale, Theratechnologies inc.

Theratechnologies (TSX : TH) est une société pharmaceutique spécialisée répondant à des besoins médicaux en offrant des thérapies spécialisées pour des personnes atteintes de conditions médicales orphelines, y compris les personnes infectées par le VIH. D'autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com et sur SEDAR au www.sedar.com.

