Marché Goodfood atteint les 159 000 abonnés actifs, soit une hausse de 26 % par rapport au dernier trimestre





MONTRÉAL, 04 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Marché Goodfood Corp. (« Marché Goodfood » ou « la Société ») (TSX: FOOD), un chef de file canadien des solutions de repas à domicile, a annoncé aujourd'hui qu'elle a atteint les 159 000 abonnés actifs grâce à l'ajout de 33 000 nouveaux abonnés actifs au deuxième trimestre de 2019 se terminant le 28 février 2019. Il s'agit d'une augmentation de 26 % par rapport au premier trimestre qui s'est terminé le 30 novembre 2018 et d'une augmentation sur douze mois de 161 %. À la fin du trimestre, Marché Goodfood comptait un total de 159 000 abonnés actifs.



« Le taux de croissance des nouveaux abonnés dans les principaux segments géographiques de Marché Goodfood s'est maintenu au cours du deuxième trimestre à la suite du niveau record atteint lors du premier trimestre. Cet élan est issu de la forte croissance en Colombie-Britannique et en Alberta, d'une croissance continue dans l'Est canadien ainsi que de l'excellente reconnaissance de la marque au niveau national. Nos campagnes de marketing stratégiques ont renforcé notre positionnement et le lancement de nouveaux plans de repas, tel que Nutri15, ainsi que les nouvelles solutions de repas, comme les smoothies, ont connu un haut taux d'adoption par nos membres », explique Jonathan Ferrari, chef de la direction de Marché Goodfood.

À propos de Marché Goodfood

Marché Goodfood est un chef de file canadien des solutions de repas à domicile. La Société livre chaque semaine à ses abonnés tous les ingrédients frais nécessaires à la préparation de repas délicieux. L'objectif de l'entreprise est de simplifier la préparation cuisine, en laissant aux utilisateurs tout le plaisir : cuisiner, partager avec les amis et la famille et savourer. Les abonnés sélectionnent en ligne leurs recettes favorites parmi une large sélection de repas originaux. La Société prépare ensuite un panier personnalisé d'ingrédients frais et effectue la livraison chez l'abonné. Les recettes sont faciles à suivre et présentées étape par étape. La principale installation de production et les bureaux administratifs de la Société sont établis à Montréal (Québec), Canada. La Société dispose d'une deuxième installation de production située à Calgary (Alberta), Canada. Au 28 février 2019, Goodfood comptait 159 000 abonnés actifs. www.marchegoodfood.ca

