MONTRÉAL, le 4 mars 2019 /CNW Telbec/ - L'Office de consultation publique de Montréal démarre aujourd'hui la consultation publique sur l'agrandissement de l'école St-George dans l'arrondissement de Ville-Marie.

L'école St-George, école privée située au 3100, Le Boulevard souhaite agrandir l'un de ses bâtiments. Il s'agirait de construire une nouvelle section à l'école, sur trois niveaux, intégrant serres et murs végétaux. Les usages prévus pour les nouvelles salles sont de nature pédagogique : salles de mathématiques, d'art et laboratoires. Le projet prévoit aussi le réaménagement complet de la cour avec une réduction importante de la superficie asphaltée, du stationnement, ainsi que l'augmentation des aménagements paysagers.

La consultation publique porte sur un projet de modification au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal à l'égard du taux d'implantation et de la densité permise sur ce terrain. Le taux d'implantation autorisé actuellement est de 35 %, mais les bâtiments de l'école occupent déjà 48,5 % de la surface de la propriété par droits acquis. Le projet ferait augmenter cette occupation à 55 %. La réalisation du projet entraînerait aussi la modification de la carte du Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal.

La consultation se fera en deux parties. La première partie sera consacrée à une séance d'information pendant laquelle le projet sera présenté et où les citoyens et groupes seront invités à poser toutes les questions qu'ils souhaitent sur le projet et ses conséquences. La deuxième partie est destinée à entendre les opinions des citoyens et groupes, verbalement ou par écrit. À cette étape, il sera aussi possible de donner son opinion en ligne ou de répondre à des questions des commissaires sur le site de l'OCPM du 29 mars au 21 avril.

La consultation débutera par une séance d'information, le 21 mars aux bureaux de l'OCPM (1550, rue Metcalfe, 14e étage). Les représentants de l'école y présenteront le projet, alors que ceux de la Ville présenteront le cadre règlementaire qui l'autoriserait. Les présentations seront suivies d'une période de questions du public. Cette séance sera diffusée en direct sur ocpm.qc.ca et sur Facebook (@officedeconsultationpubliquedemontreal).

La partie de la consultation consacrée à l'audition des opinions des personnes qui désirent s'exprimer sur le projet débutera le mercredi 17 avril 2019 à 19 h, à l'Office de consultation publique de Montréal 1550, rue Metcalfe, 14e étage. La date limite d'inscription pour présenter une opinion orale et pour le dépôt d'une opinion écrite est le 11 avril 2019.

Toute l'information sur cette consultation est disponible sur le site Internet de l'Office au ocpm.qc.ca/st-george et peut aussi se trouver aux bureaux de l'Office situés au 1550, rue Metcalfe, bureau 1414.

L'OCPM est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique qui lui sont confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Ces consultations publiques servent à recueillir l'opinion des citoyens, surtout sur des projets qui relèvent des compétences municipales en urbanisme et en aménagement du territoire, mais elles peuvent aussi s'étendre à tout projet soumis par le comité exécutif ou le conseil municipal. L'OCPM a été créé tout spécialement pour que certaines consultations publiques soient menées par une entité neutre. Les rapports de consultation de l'OCPM incluent toujours une analyse des préoccupations citoyennes ainsi que des recommandations spécifiques pour guider les décisions publiques. L'Office a aussi le mandat de proposer des règles afin d'assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces à Montréal.

