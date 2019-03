/R E P R I S E -- La NHL Alumni Association fait équipe avec Canopy Growth pour une recherche sur les commotions cérébrales et les cannabinoïdes/





Une nouvelle étude dirigée par NEEKA Health Canada évaluera si les traitements axés sur le CBD peuvent réduire la gravité des troubles cérébraux post-commotion d'anciens joueurs de la LNH

TORONTO ET SMITHS FALLS, ON, le 2 mars 2019 /CNW/ - La NHL Alumni Association (NHLAA), NEEKA Health Canada et Canopy Growth Corporation (« Canopy Growth » ou « la société ») (TSX: WEED) (NYSE: CGC) sont heureuses d'annoncer un partenariat de recherche clinique transformatrice pour étudier l'efficacité d'un nouveau traitement axé sur les cannabinoïdes contre les affections neurologiques post-commotion cérabrale qui touchent d'anciens joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Un grand nombre de ces anciens athlètes professionnels de haut niveau ont développé des déficiences à la suite de commotions cérébrales subies durant leur carrière, allant de la dépression aux troubles de stress post-traumatique (TSPT), en passant par la démence évolutive et l'encéphalopathie traumatique chronique (ETC). Dans certains cas, ces personnes peuvent être aux prises avec des limitations débilitantes qui touchent leur capacité à interagir avec leur environnement, concept appelé désintégration fonctionnelle par NEEKA Health Canada. L'étude visera à entreprendre les recherches scientifiques rigoureuses nécessaires pour déterminer les propriétés médicinales du cannabis, combiné à d'autres traitements éprouvés auprès de ce groupe d'athlètes d'élite fortement affligés, et l'effet possible de ce traitement combiné sur l'amélioration de leur capacité à interagir avec les membres de leur famille, leurs amis et leur collectivité.

Les chercheurs estiment que de 1,6 à 3,8 millions d'athlètes subissent une commotion cérébrale liée au sport chaque année*. 10 à 15 % de ces athlètes développeront des symptômes post-commotion cérébrale chroniques qui peuvent affecter leur autonomie. Les résultats de cette étude initiale pourraient conduire à de nouveaux traitements axés sur le cannabinoïde. Ces traitements aideraient les athlètes d'autres sports professionnels, ainsi que les adultes qui souffrent des répercussions d'une lésion cérébrale liée à un accident ou à une autre activité.

« Les anciens joueurs de la LNH ont tout donné durant leur carrière. Les conséquences physiques une fois les patins accrochés peuvent être dévastatrices pour eux et leurs proches, pour le reste de leur vie, a déclaré Glenn Healy, directeur exécutif de la NHLAA. Cette étude amène un vent d'aide et d'espoir aux anciens joueurs. Nous sommes heureux de participer à un projet qui pourrait véritablement changer la donne, en permettant à ces athlètes professionnels de finir sur une bonne note ».

Environ 100 anciens joueurs seront inscrits à cette étude avec participants répartis aléatoirement et menée à double insu. La recherche sera dirigée par le Dr Amin Kassam de NEEKA Health Canada, neurochirurgien de renommée mondiale, titulaire d'un baccalauréat en sciences à l'Université de Toronto, qui a été à la tête de quatre programmes de neurochirurgie en deux décennies. Le Dr Kassam collaborera avec le Dr Richard Rovin, neurochirurgien, qui a complété sa formation postuniversitaire en suivant le programme mondial de formation en recherche clinique de la faculté de médecine de Harvard. Leur expertise combinée en neuroscience, en signalisation moléculaire, en cartographie cérébrale et en conduite d'essais cliniques pourrait donner vie à de nouveaux traitements axés sur le cannabis qui ont le potentiel d'améliorer la vie de patients qui souffrent de problèmes de santé post-commotion cérébrale.

« Nous avons constaté les effets débilitants de blessures chroniques à la tête répétées sur la vie de patients et de membres de leur famille, a déclaré le Dr Amin Kassam, fondateur et chef de la direction de NEEKA Health Canada. Notre équipe est emballée à l'idée de collaborer avec Canopy Growth, chef de file mondial de la recherche scientifique sur le cannabis, et avec la NHL Alumni Association, un organisme dévoué envers ses joueurs, pour démontrer l'occasion immense et inexplorée des remèdes à base de cannabis, particulièrement en synergie avec de nouveaux paradigmes de traitement, notamment les thérapies comportementales et de santé mentale par voie numérique. »

« Cette étude complexe et multidimensionnelle nous donnera un tout nouvel éclairage sur l'interaction entre le cannabidiol (CBD), le cerveau et le comportement d'anciens joueurs de la LNH ayant des symptômes post-commotion, a souligné le Dr Mark Ware, médecin en chef de Canopy Growth. Nous remercions les membres de la NHLAA. Leur volonté à se joindre à ce partenariat de recherche unique met en lumière la nécessité de recourir à d'autres traitements médicaux pour traiter les effets à long terme et souvent dévastateurs des commotions cérébrales ».

L'étude devrait commencer à l'été 2019 et s'étendra sur une année. Les résultats de ce projet sans précédent pourraient également avoir un effet catalyseur sur de nouvelles initiatives de recherche visant à étudier le potentiel du CBD en tant que traitement pour aider des personnes à se remettre de leurs lésions cérébrales.

Poussons vert l'avenir (et les objectifs).

NHL Alumni Association

Créée en 1999, la NHL Alumni Association (NHLAA) est un organisme à but non lucratif établi au Canada et aux États-Unis qui sert de défenseur passionné voué à améliorer la vie de ses membres (tous d'anciens joueurs de la LNH). L'association incarne cet engagement envers ses membres de différentes façons, y compris l'aide financière, la commercialisation des droits liés aux joueurs, le soutien émotionnel, les soins physiques, la réorientation professionnelle après la carrière de joueur et l'aide familiale, le tout dans le but d'« honorer le passé ». Depuis sa création, la NHLAA sert de lien entre les 29 groupes locaux d'anciens joueurs. Elle est devenue la plus importante association d'anciens joueurs retraités du hockey professionnel.

Canopy Growth Corporation

Canopy Growth est un leader mondial diversifié de la culture du cannabis et du chanvre, proposant plusieurs marques distinctes de cannabis et plusieurs variétés sélectionnées avec soin, notamment sous forme déshydratée, d'huile et de capsule à enveloppe molle. Canopy Growth offre des vaporisateurs dûment certifiés pour un usage médical par l'intermédiaire d'une de ses filiales, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. De l'innovation de produits et de procédés à l'exécution sur les marchés, Canopy Growth est portée par la passion du leadership et par un engagement à bâtir une société d'envergure mondiale un produit, un établissement et un pays à la fois. La Société exerce ses activités dans plus d'une douzaine de pays sur cinq continents.

Elle est fière de consacrer ses efforts à former les professionnels de la santé, à mener des recherches cliniques rigoureuses et à permettre au public d'approfondir sa compréhension du cannabis. Par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, Canopy Health Innovations (« Canopy Health »), elle a par ailleurs affecté des millions de dollars à la recherche commercialisable à la fine pointe et au développement de PI. Canopy Growth travaille en collaboration avec la Beckley Foundation, et a formé Beckley Canopy Therapeutics afin de faire avancer la recherche sur le cannabis médical et de mettre au point des médicaments à base de cannabis validés cliniquement, en mettant un accent sur la protection de la propriété intellectuelle. Canopy Growth a acquis des actifs de la société ebbu, inc. (« ebbu »), chef de file en matière de recherche en chanvre. La propriété intellectuelle (PI) d'ebbu et les avancées en matière de recherche et de développement réalisées par l'équipe de l'entreprise s'appliquent directement au programme de sélection génétique de cannabis riche en chanvre et en THC et aux capacités de production de boissons infusées au cannabis de Canopy Growth. Grâce à Canopy Rivers Corporation, une filiale en propriété partielle, la Société fournit des ressources et du financement aux nouveaux arrivants sur le marché et construit un portefeuille de placements stables dans le secteur.

De nos inscriptions historiques à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York à notre expansion internationale continue, la fierté d'offrir de la valeur aux actionnaires grâce à notre leadership est profondément enracinée dans tout ce que nous faisons à Canopy Growth. Canopy Growth a établi des partenariats avec des leaders du secteur dont Snoop Dogg, une icône du cannabis, les légendes de la culture du cannabis DNA Genetics et Green House Seed, Battelle, le plus grand organisme de recherche et développement à but non lucratif au monde, ainsi que le leader des breuvages alcoolisés selon le palmarès Fortune 500, Constellation Brands, pour n'en nommer que quelques-uns. Canopy Growth exploite dix installations de production de cannabis autorisées pour une capacité de production de plus de 4,3 millions de pieds carrés, dont plus de 500 000 pieds carrés sont agréés en matière de bonnes pratiques de fabrication. La Société exploite des magasins de vente Tweed à Terre-Neuve et au Manitoba, et a conclu des ententes d'approvisionnement avec toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.canopygrowth.com (en anglais).

NEEKA

NEEKA Enterprises, fondée par Dr Amin Kassam, neurochirurgien, est une entité de soins de santé qui offre une vaste gamme de services, y compris la modélisation économétrique et la transformation stratégique des soins de santé. Société clinique affiliée canadienne de NEEKA Enterprises, NEEKA Health Canada coordonnera le projet sans précédent de la National Hockey League Alumni Association depuis son siège social à Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Canada. Reposant sur le soutien scientifique du Dr Amin Kassam et du Dr Richard Rovin, NEEKA Health Canada mettra à profit ses compétences en modélisation, en apprentissage machine, en bio-informatique et en habilitation de patients, pour transformer la vie de personnes aux prises avec des problèmes de santé post-commotion cérébrale.

www.neekahealth.ca (en anglais seulement)

www.neekaenterprises.com (en anglais seulement)

