/R E P R I S E -- Convocation - Annonce concernant un projet majeur d'infrastructure/





MONTRÉAL, le 1er mars 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, invite les représentants des médias à une annonce concernant le projet du pont Pie-IX.

Cet événement aura lieu :

DATE : Le 4 mars 2019



HEURE : 9 h 30



LIEU : Ministère des Transports

500, boulevard René-Lévesque Ouest, 4e étage, salle 4.130

Montréal, Québec

H2Z 1W7

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée aux transports

Communiqué envoyé le 4 mars 2019 à 07:00 et diffusé par :