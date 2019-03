Yamaha Motor expose à l'éminent salon de technologie industrielle mondial HANNOVER MESSE 2019





La société Yamaha Motor Co., Ltd. (TOKYO : 7272) a annoncé aujourd'hui qu'elle hébergera un stand sur le thème « YAMAHA ROBOT BEST SOLUTION - Improved Production Line Performance » (MEILLEURE SOLUTION DE ROBOT YAMAHA - Performance améliorée de la chaîne de production) au HANNOVER MESSE 2019, un salon de technologie industrielle B2B qui se tiendra à Hanovre, en Allemagne, du lundi 1er avril au vendredi 5 avril 2019.

Le HANNOVER MESSE, le plus important salon industriel au monde, regroupe des technologies et produits industriels de pointe. (L'événement de 2018 a rassemblé 6 500 sociétés exposantes et attiré quelque 220 000 visiteurs).

Le stand est deux fois plus grand que celui de l'année dernière et proposera des démonstrations telles que le « Linear Conveyor Module LCM100 » (Module de convoyeur linéaire LCM100), un robot de transport à moteur linéaire, et un robot SCARA à grande vitesse et haute précision. Ces expositions permettent une productivité accrue et une variabilité améliorée sur les chaînes de production, fournissant des solutions optimisées pour l'automatisation des usines.

Vue d'ensemble de HANNOVER MESSE 2019 Période de l'événement : Du 1 au 5 avril 2019 Lieu : Centre d'exposition de Hanovre, Allemagne Nombre d'exposants/ Nombre de visiteurs : Environ 6 500 entreprises / Environ 220 000 participants (Résultats 2018) Site Web : http://www.hannovermesse.de/home

Vue d'ensemble de l'exposition de Yamaha Motor Espace d'exposition : Hall 17, B68 Contenus de l'exposition : Exposition et démonstrations - Module de convoyeur linéaire LCM100 - Vision Robot « iVY 2 » & Contrôleur à plusieurs axes « RCX 340 » - Robot SCARA « YK 400 XR » & Robots cartésiens

Site Web :

[Anglais]

https://global.yamahamotor.com/business/robot/event/2019hannover_messe/

[Allemand]

https://global.yamaha-motor.com/business/robot/sp/

