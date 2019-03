Shift Technology réalise un tour de table de 60 millions de dollars





Dirigé par Bessemer Venture Partners, un nouveau financement pour accélérer sa mission première: améliorer l'expérience de réclamation grâce à la puissance de l'IA

PARIS et BOSTON, 4 mars 2019 /PRNewswire/ -- Shift Technology, fournisseur leader de solutions d'IA-native pour le secteur mondial de l'assurance, annonce aujourd'hui la clôture d'un tour de table en série C de 60 millions de dollars, portant le total des investissements dans la société à 100 millions de dollars. Bessemer Venture Partners mène cet investissement aux côtés des investisseurs historiques, Accel, General Catalyst et Iris Capital. Ce nouveau financement permettra de soutenir l'expansion de la société, renforcer le leadership mondial de Shift, en particulier sur les marchés américain et japonais, ainsi que la R&D et le développement de nouveaux produits.

«Nous sommes ravis de collaborer avec l'équipe de Shift. Ils ont construit une puissante plateforme d'IA qui transforme le marché de l'assurance et nous sommes convaincus qu'ils ne font que commencer », a expliqué Charles Birnbaum, Partner chez Bessemer Venture Partners. « L'équipe de Shift a déjà rencontré beaucoup de succès auprès des opérateurs du monde entier et nous sommes ravis de soutenir leur prochaine phase de croissance car ils aident leurs clients à faire face à la transformation numérique qui bat actuellement son plein dans ce secteur».

Depuis sa création en 2014, Shift Technology a connu une croissance mondiale exceptionnelle. La société compte aujourd'hui plus de 200 collaborateurs qui travaillent avec des clients en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et du Sud depuis son siège à Paris et ses bureaux à Boston, Tokyo, Toronto, Londres, Hong Kong, Madrid, Singapour et Zurich.

FORCE, la solution de détection de fraude de Shift, est utilisée par les assureurs du monde entier pour tous leurs secteurs d'activité. Elle offre aux gestionnaires des fraudes une puissante plateforme spécialement conçue pour augmenter leur capacité d'analyse et améliorer l'efficacité du traitement des réclamations.

Ce nouveau financement soutiendra l'évolution continue des solutions de détection de fraude de Shift et permettra à la société d'accélérer le développement de produits dédiés à l'automatisation de l'ensemble du processus de réclamation des opérateurs et de leurs clients. Shift fournira ainsi une solution d'automatisation des sinistres qui atténue les risques accrus de fraude et autres défis uniques liés à l'analyse des sinistres volumineux. Cela permettra aux opérateurs d'offrir une expérience client exceptionnelle en assurant, en toute confiance, un traitement direct à une plus grande échelle qu'auparavant. AXA Espagne, client de longue date de Shift et adoptant rapidement les solutions de la société, bénéficie déjà de ces innovations dans le domaine de l'automatisation des réclamations.

En plus de soutenir l'innovation dans de nouveaux produits, ce récent tour de financement sera utilisé pour développer des stratégies de mise sur le marché dans des zones géographiques clés. La société agrandit son siège américain à Boston, ses bureaux à Tokyo et envisage de recruter des data scientists, des développeurs et des experts de la vente et du marketing. En activité depuis seulement quatre ans, la société compte aujourd'hui des grandes marques d'assurance mondiale telles que AG2RLA MONDIALE, Crédit Agricole Pacifica & Spirica, Harmonie Mutuelle Groupe VYV, Liberty Mutual, MACIF, MS & AD Insurance Group, P&V Group, la General Insurance Association de Singapour et la Fédération des assureurs de Hong Kong, parmi plus de 70 clients basés dans 25 pays du monde.

« Je suis incroyablement fier de ce que notre équipe a été capable d'accomplir en relativement peu de temps, avec le soutien d'un conseil d'administration extraordinaire », a déclaré Jeremy Jawish, PDG et cofondateur de Shift Technology. «Notre technologie AI-native aide les principales compagnies d'assurance mondiale à améliorer l'efficacité et la précision de leurs systèmes. Nous soutenons leurs stratégies de transformation numérique et les aidons à améliorer la satisfaction de leurs clients. Nous sommes fermement convaincus que l'intelligence artificielle peut bénéficier à bien d'autres aspects du processus de réclamation et du cycle de vie de la police d'assurance en général. Grâce à cet investissement, nous sommes bien positionnés pour notre prochaine phase de croissance et de développement. »

Shift Technology fournit les seules solutions d'automatisation de demandes de détection de fraude et d'automatisation des revendications AI-native conçues spécifiquement pour le secteur mondial des assurances. Nos solutions SaaS identifient les fraudes individuelles et de réseau deux fois plus précisément que les offres concurrentes. Elles fournissent des conseils contextuels pour aider les assureurs à répondre aux réclamations plus rapidement et avec plus de précision. Shift a été désigné par le magazine CB Insights comme faisant partie du Top 100 mondial de l'IA 2018. www.shift-technology.com

Bessemer Venture Partners est la société de capital-risque de première phase la plus expérimentée au monde. Avec un portefeuille de plus de 200 entreprises, Bessemer aide les entrepreneurs visionnaires à établir des bases solides pour créer des entreprises importantes et les accompagne à chaque étape de leur croissance. La société a soutenu plus de 120 introductions en bourse, notamment Shopify, Yelp, LinkedIn, Skype, LifeLock, Twilio, SendGrid, DocuSign, Wix et MindBody. Les 15 partenaires de Bessemer sont situés dans des bureaux dans la Silicon Valley, à San Francisco, à New York, à Boston, en Israël et en Inde.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bvp.com.

