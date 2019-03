Les plaintes de sociétés d'assurances indépendantes visant Suntech sont parmi les moins élevées du secteur, témoignant ainsi de son engagement en matière de service à la clientèle et de qualité des produits





WUXI, Chine, 4 mars 2019 /PRNewswire/ -- Selon des données recueillies auprès de sociétés d'assurance indépendantes, au 31 décembre 2018, sur les cinq dernières années, la proportion de plaintes concernant les produits de Suntech par rapport à toutes les plaintes reçues par des sociétés d'assurance indépendantes, comme Munich RE et The People Insurance Company of China (PICC), n'était que de 100 ppm. Ce chiffre, qui ne représente que 0,01 % des plaintes, est nettement inférieur à la moyenne du secteur. Suntech a toujours été universellement reconnue pour sa qualité extrêmement élevée dans le secteur photovoltaïque. Quelles que soient les conditions météorologiques, les modules solaires Suntech garantissent toujours une production d'énergie stable et fiable.

Des directives de qualité strictes garantissent des produits de qualité

Chaque module solaire Suntech est soumis à une série de tests rigoureux sur la chaîne de production. Le test EL, en particulier, est un test que passent les modules après le processus de laminage. Le test EL est similaire à une échographie en mode B que l'on peut trouver dans un hôpital. En se basant sur l'électroluminescence du silicium cristallin, une caméra infrarouge haute résolution prend des images infrarouges des modules solaires de Suntech. Ce test permet de détecter des fissures, des défauts de soudure, des grilles cassées et d'autres défauts indétectables à l'oeil nu, et ainsi d'écarter les dangers cachés dès le début.

Le processus de test final utilise des testeurs BoGe achetés en Allemagne. Dans d'autres sociétés, cet équipement n'est utilisé que dans les laboratoires, mais chez Suntech il est utilisé pour effectuer des tests de routine sur les modules, garantissant ainsi une qualité uniforme des produits et une production d'énergie fiable. Les produits sont également testés en utilisant des protocoles de sécurité stricts et contrôlés pour s'assurer qu'ils peuvent résister en toute sécurité à des impacts allant jusqu'à 3600 V. C'est grâce à ces tests professionnels rigoureux que Suntech fournit des produits d'une qualité infaillible depuis 25 ans. « Tout le monde sait que les normes de l'industrie peuvent être très strictes. Cependant, les tests spécifiques mis en place par Suntech sont la clé de la qualité exceptionnelle de nos produits », a déclaré M. Fei, responsable du service d'assurance qualité de Suntech.

Outre les tests effectués sur les chaînes de production, chaque module solaire Suntech est également soumis à un autre test avant son expédition. En règle générale, conformément à la norme nationale GB2828, des inspections aléatoires relatives au niveau de qualité acceptable (NQA) sont effectuées afin de déterminer la qualité d'un lot de modules solaires. Toutefois, conformément aux exigences de fonctionnement de Suntech, le service qualité vérifie toutes les images d'électroluminescence prises sur la chaîne de production. Les produits non conformes à la norme nationale et aux exigences des clients sont identifiés et des lots complets de produits peuvent être retravaillés et revérifiés. M. Fei a déclaré avec fierté : « Ce n'est qu'en étant exigeants envers nous-mêmes et en mettant en lumière et en corrigeant nos lacunes qu'il nous est possible de collecter des données, de les analyser à une fréquence constante et de résoudre les problèmes. »

Devenir le fabricant photovoltaïque de confiance grâce à une innovation continue et une excellente gestion

Suntech a obtenu la certification ISO 9000 pour son système de gestion de la qualité et la certification ISO 14000 pour son système de gestion de l'environnement. Suntech a également obtenu les certifications CEI, DNV GL, TÜV ainsi que d'autres certifications. Suntech dispose d'une technologie éprouvée, d'une riche expérience et d'une solide réputation dans la conception, la construction et la maintenance de divers systèmes de production d'énergie solaire photovoltaïque indépendants et à grande échelle reliés au réseau.

« Outre les tests rigoureux que nous avons mis en place sur les chaînes de production, nous avons également inspecté la chaîne d'approvisionnement en amont et l'avons maintenue à un niveau beaucoup plus élevé que les normes », a déclaré M. Fei. Suntech adopte toujours les meilleures pratiques pour la sélection et le contrôle des matières premières, notamment le contrôle du changement de batterie, la gestion des plaques de test standard (les plaques de test standard sont étalonnées toutes les 4 heures), la température, etc. « Nous nous sommes fixé des objectifs concrets. Tous les produits livrés doivent répondre aux besoins de nos clients. Nos produits résistent à l'épreuve du temps. Sans une qualité de produit remarquable, nous ne pourrions pas avancer cela avec autant d'assurance », a ajouté M. Fei.

La ligne de conduite qu'a adoptée Suntech consiste à concentrer tous ses efforts sur la production tout en conservant une fabrication « axée sur le client », en gérant avec efficacité ses chaînes de production pour réduire les coûts et améliorer la qualité. Suntech s'attache également à fournir un service axé sur le client, à répondre rapidement aux besoins de ses clients et à effectuer la mise en oeuvre dans les meilleurs délais. Pour ce qui est de la gestion des clients, Suntech considère que sa capacité à satisfaire les clients est le principal atout de son équipe. Dans cette optique, la société a constitué une équipe professionnelle préposée au service à la clientèle pour servir de pont de communication entre les clients et Suntech. C'est précisément ce mécanisme de gestion solide et efficace qui permet de graver la qualité Suntech dans la mémoire des clients et qui fait de Suntech le fabricant de systèmes photovoltaïques le plus fiable au monde.

Communiqué envoyé le 4 mars 2019 à 06:31 et diffusé par :