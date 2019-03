Aquavia Spa lance Home, son nouveau jacuzzi





CERVERA, Espagne, March 4, 2019 /PRNewswire/ -- Aquavia Spa a lancé le nouveau jacuzzi nommé Home Spa. Destiné aux clients à la recherche de soins personnels et soucieux de rompre avec la routine quotidienne. Avec vingt jets hydro-massants, le jacuzzi propose un hydro-massage complet du dos. Huit buses d'air créent des bulles pour un massage qui active la circulation sanguine et apporte de nombreux bienfaits tant en termes de relaxation que de récupération musculaire.





Home Spa possède des fonctionnalités supplémentaires telles que le système de chromo-thérapie Color Sense et le Wifi Touch Panel, une télécommande qui régule les fonctions du spa où que vous soyez. Il intègre également un système de filtration totalement silencieux appelé Silent Pump. De plus, la désinfection de l'eau est saine, durable et efficace grâce à un traitement à la lumière ultraviolette. Pour les amateurs de design, cette nouveauté propose en exclusivité un cabinet extérieur Solid Surface.

Il s'agit d'un jacuzzi très compact (215 x 175 x 75) d'une grande polyvalence. Son design offre deux zones ayant la forme de chaises longues qui peuvent s'ajuster en quatre positions différentes. Quatre lumière LED donnent la touche finale pour créer un environnement unique.

Le Home Spa s'adapte à toutes les tendances et tous les types de décoration, qu'il soit installé dans une suite hôtelière ou à la maison.

À propos d'Aquavia Spa

Aquavia Spa est le premier fabricant européen de bains à remous et de spas de nage à usage privé et public. Ses 30 années d'expérience sont la garantie d'une large gamme de produits de qualité, disponibles dans 40 pays en Europe, en Asie et en Afrique.

Exclusivité, design, technologie, confort... Chaque spa est conçu en tenant compte des besoins particuliers du client, avec les meilleurs matériaux et finitions.

Aquavia Spa développe et fabrique ses propres designs, en contrôlant chaque détail du processus de production, au sein de ses installations modernes de 5 000 m2.

https://www.aquaviaspa.fr/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/828586/Home_Spa_Ambient.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/828170/Aquavia_Spa_Logo.jpg

