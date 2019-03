/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre McKenna présentera une initiative de lutte contre les changements climatiques/





OTTAWA, le 1er mars 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, et les députés fédéraux de la région seront chez Canadian Tire afin de présenter l'initiative de lutte contre les changements climatiques liée à la tarification de la pollution par le carbone qui aidera les Canadiens à économiser et à réduire leurs émissions.

Activité : Annonce et point de presse Date : Le lundi 4 mars 2019 Heure : 9 h 45 (HNE) Lieu : Canadian Tire

1660, avenue Carling

Ottawa (Ontario)

Les représentants des médias sont invités à s'inscrire à l'activité auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada.

