Mérite Ovation municipale 2019 de l'UMQ - 20 projets municipaux innovants de partout au Québec en finale!





MONTRÉAL, le 4 mars 2019 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) est heureuse d'annoncer que le jury du mérite Ovation municipale a retenu 20 projets finalistes dans le cadre de l'édition 2019 du mérite Ovation municipale (la liste complète se trouve en annexe).

Rappelons que, pour la quinzième année d'existence de cette reconnaissance prestigieuse, 57 projets innovants ont été soumis par 35 municipalités, MRC et organisations municipales de 10 régions.

Les 20 projets finalistes seront présentés du 9 au 11 mai prochains au Pavillon de l'innovation municipale, dans le cadre des assises annuelles de l'UMQ, ce qui permettra au jury de compléter l'évaluation qui déterminera les gagnants. Les municipalités lauréates seront honorées lors de la soirée gala des Assises 2019 qui se tiendra le 11 mai prochain, au Centre des congrès de Québec.

Rappelons par ailleurs qu'un ouvrage sur le mérite Ovation municipale et l'innovation municipale au Québec, écrit par les chercheurs universitaires Gérard Beaudet et Richard G. Shearmur et publié aux Presses de l'Université de Montréal, sera lancé le 9 mai prochain à l'occasion de l'ouverture des Assises 2019 et du Pavillon de l'innovation municipale québécoise.

À propos du mérite Ovation municipale de l'UMQ

Le mérite Ovation municipale de l'UMQ souligne de façon toute particulière, depuis 2005, le fruit du travail de municipalités qui ont mis de l'avant des solutions originales pour répondre de façon optimale aux besoins de leur communauté. Il s'adresse à toutes les municipalités, aux arrondissements et aux MRC, ainsi qu'aux organismes municipaux à but non lucratif du Québec.

Au cours des 14 premières années du concours, plus de 840 projets ont été présentés et plus d'une centaine d'entre eux ont été primés. Le résumé de plusieurs d'entre eux peut d'ailleurs être consulté en ligne sur le Portail de l'innovation municipale du site Web de l'UMQ.

Les prix seront remis dans plusieurs catégories. Chacun des projets sera évalué par un jury indépendant présidé à nouveau par Me Guy LeBlanc, notaire et ancien maire de Trois-Rivières. Quatre critères d'évaluation seront retenus:

Caractère innovateur dans sa démarche et ses résultats;

Potentiel de transfert ou d'adaptabilité;

Retombées dans le milieu;

Niveau d'optimisation et de mobilisation des ressources.

Enfin, le jury récompensera à nouveau cette année le projet qui se distingue le plus parmi les initiatives lauréates en remettant le Prix Joseph-Beaubien, nommé ainsi en l'honneur du fondateur de l'UMQ. Le jury décernera également le Prix Coup de coeur pour un projet cloisonné en raison de sa catégorie, mais qui possède un caractère exceptionnel par rapport à un projet lauréat d'une autre catégorie. Les déléguées et délégués qui participeront aux Assises 2019 et visiteront le Pavillon de l'innovation municipale québécoise pourront aussi choisir sur place leur projet favori, et celui ayant recueilli le plus de votes recevra le Prix Votre Coup de coeur.

Pour obtenir davantage d'information, visitez le site Web de l'édition 2019 du mérite Ovation municipale.

Annexe : Les 20 projets finalistes du mérite Ovation municipale 2019, par région

Mauricie

Ville de Trois-Rivières

Le grand projet de la rue St-Maurice

Estrie

Ville de Magog

Maison Merry : lieu de mémoire citoyen de Magog

Montréal

Ville de Montréal - Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

Programme d'expérience client « On s'occupe de vous ! »

Ville de Montréal - Arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

Navettes fluviales vers le centre-ville

Ville de Pointe-Claire

Le Code villageois : Simplifier l'urbanisme pour le mieux

Chaudière-Appalaches

Ville de Thetford Mines

Centre de congrès de Thetford : un partenariat novateur

Laval

Ville de Laval

Stratégies lavalloises sur la prévention de la radicalisation menant à la violence

Laurentides

Ville de Blainville

Aide-mémoire R.A.P.P.I.D.+ OR

Ville de Sainte-Anne-des-Plaines

L'Escouade des fermiers en ville

Ville de Saint-Eustache

Réaménager un centre-ville en maintenant la vie économique: pari relevé

Montérégie

MRC de Beauharnois-Salaberry

Campagne « Attention! Piétons » dans le cadre du programme Bon Pied, bon oeil

Ville de Candiac

Campagne de marketing territorial: Et si c'était Candiac - telle une histoire racontée

Ville de Candiac

Jardins solaires

Ville de Candiac

Navette autonome

Ville de Granby

Sentier de la Rivière

Ville de Sainte-Julie

La ville comme facteur de persévérance scolaire: dépasser le rôle municipal pour favoriser la réussite

Municipalité de Saint-Stanislas-de-Kostka

D'employés à entrepreneurs: une municipalité entreprenante

Ville de Sorel-Tracy

Statera - La 104e île

MRC de la Vallée-du-Richelieu, MRC de Marguerite-D'Youville et MRC de Rouville

Centre de traitement des matières organiques par biométhanisation de la SÉMECS

Centre-du-Québec

Ville de Victoriaville

Un programme d'intégration pour le service d'animation estivale de Victo!

