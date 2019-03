Le Graduate Management Admission Council accueille la BI Norwegian Business School comme membre du GMAC





RESTON, Va., 04 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Graduate Management Admission Council (GMAC), association internationale de grandes écoles de commerce de premier rang, a présenté aujourd'hui la BI Norwegian Business School en tant que tout dernier membre de l'organisation. La plus grande école de commerce de Norvège porte à 226 le nombre total de membres du GMAC.



Les écoles de commerce sélectionnées sont invitées à poser leur candidature à l'adhésion au GMAC par son Conseil d'administration. Chaque école suit un processus de candidature complet qui tient compte des engagements soutenus à l'appui de la mission du GMAC : fournir les outils et informations nécessaires aux écoles et aux talents pour se découvrir et s'évaluer mutuellement.

« Nous accordons la même valeur à la diversité de nos membres qu'à la diversité des salles de classe », a déclaré Sangeet Chowfla, Président-directeur général du GMAC. « La BI Norwegian Business School est notre première école membre norvégienne et la deuxième plus grande école de commerce en Europe. Nous nous félicitons de sa vision profondément ancrée dans l'espace du Master et nous nous réjouissons des connaissances qu'elle apportera au fur et à mesure de notre collaboration afin de s'assurer qu'aucun talent ne reste non découvert ».

BI Norwegian Business School

La BI Norwegian Business School est la seule école norvégienne qui possède une triple accréditation. Elle est également membre fondatrice du QTEM (« Quantitative Techniques for Economics et Management Masters Network »), qui regroupe des écoles, des entreprises partenaires internationales et un nombre croissant d'étudiants de troisième cycle du monde entier. L'accueil de la BI Norwegian Business School comme membre élargit l'empreinte du GMAC dans l'espace du Master ainsi que la diversité de notre base de membres.

Adhésion au GMAC

Pour être considérées comme membres du GMAC, les écoles suivent un processus de candidature et doivent répondre aux critères suivants : maintenir un processus d'admission sélectif ; offrir un programme de Master en administration des affaires, matières de gestion ou équivalent, et soutenir activement la mission du GMAC mais aussi utiliser l'examen GMAT ou d'autres évaluations GMAC dans le cadre de leurs processus d'admission et d'inscription. Elles participent également à la gouvernance du GMAC, y compris en votant pour les élections du Conseil d'administration et pour d'autres questions pouvant être soumises au Conseil.

À propos du GMAC

Le Graduate Management Admission Council (GMAC) est une association mondiale de grandes écoles supérieures de commerce. Fondé en 1953, il s'est engagé à créer des solutions pour les écoles de commerce et les candidats afin de mieux se découvrir, s'évaluer et communiquer entre eux. Nous travaillons au nom des écoles et de la communauté de l'enseignement de gestion des cycles supérieurs, et guidons les candidats dans leur parcours vers l'enseignement supérieur, pour veiller à ce qu'aucun talent ne reste non découvert.

Le GMAC offre des opportunités de recherche et de développement professionnel de niveau international et des évaluations pour l'industrie, conçues pour faire progresser l'art et la science des admissions. Détenu et administré par le GMAC, l'examen Graduate Management Admission Testtm (GMATtm) est l'évaluation des écoles de commerce supérieures la plus largement utilisée, reconnue par plus de 7 000 programmes dans le monde entier. D'autres évaluations du GMAC comprennent l'examen NMAT by GMACtm (NMATtm), pour l'entrée dans les programmes supérieurs de gestion en Inde, en Afrique du Sud et aux Philippines, et l'Executive Assessment (EA), spécifiquement conçu pour les programmes Executive à travers le monde.

Notre portail phare pour les ressources et les informations sur la formation en gestion des cycles supérieurs, www.mba.com, est visité par 14 millions par an et comprend l'outil de concordance School Search et la base de données Graduate Management Admission Search Service® (GMASStm), permettant de trouver l'école de commerce qui correspond le mieux au profil d'un candidat.

Le GMAC est une organisation mondiale qui possède des bureaux à Hong Kong, en Chine, à Gurugram, en Inde, à Singapour, à Londres, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Pour en savoir plus sur nos travaux, veuillez consulter www.gmac.com.

Contact presse :

Geoffrey Basye, Directeur Relations avec les médias du GMAC

+1 (703) 668-9799 ou gbasye@gmac.com

