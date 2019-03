Personne n'aime les méchants dans la vraie vie





La Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais lance sa nouvelle campagne publicitaire pour promouvoir les saines habitudes de vie relationnelles et émotionnelles

MONTRÉAL, le 4 mars 2019 /CNW Telbec/ - La Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais invite les jeunes à mieux interagir avec leurs pairs et à multiplier les comportements pro-sociaux, en lançant aujourd'hui deux nouvelles publicités pour faire la promotion des saines habitudes de vie émotionnelles et relationnelles. Les capsules seront diffusées sur les réseaux TVA, ICI Radio-Canada, CBC et en version longue sur les réseaux sociaux. Cette campagne, dont le concept a été confié à l'agence Ogilvy et la réalisation à Maxime Giroux de la maison de production publicitaire Les Enfants, a été rendue possible grâce à la contribution du Secrétariat à la jeunesse du Québec.

La campagne présente deux vidéos qui nous plongent tout droit dans un univers de super-héros et qui mettent en scène des « méchants » dans différents contextes : à bord des transports en commun et sur un lieu travail. Les méchants reproduisent les gestes d'incivilité les plus courants de la vie quotidienne mais avec une scénographie propre aux films de science-fiction. À la fin des capsules vidéo, on nous extirpe de l'univers fantastique et on nous montre des jeunes qui posent des gestes simples et bienveillants. Le message est clair : Personne n'aime les méchants dans la vraie vie. À nous tous d'agir autrement. En effet, « si les méchants sont parfois des personnages charismatiques et attachants au cinéma, ils le sont beaucoup moins dans la vie réelle, comme le démontre cette nouvelle campagne, a expliqué Antoine Dasseville, directeur artistique chez Ogilvy. On ne veut pas de « méchants » dans la vraie vie, on préfère qu'ils restent dans leurs films. »

« On trouvait le parallèle intéressant à faire avec le monde des super-héros pour rejoindre les jeunes, a ajouté Simon Blaquière, concepteur-rédacteur chez Ogilvy. De cette manière, on vient les conscientiser sans leur faire la morale ».

Pour Jasmin Roy, président de la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais, il n'y a pas de doute, « la bienveillance doit devenir un modus operandi afin d'entretenir de bonnes relations avec nos semblables et de construire une société plus positive. Il est primordial d'inspirer et de motiver les jeunes en concrétisant les saines habitudes de vie émotionnelles et relationnelles à travers l'exemple de gestes simples au quotidien. »

Selon Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse du gouvernement du Québec, il est essentiel de développer ces habitudes : « C'est en prenant de bonnes habitudes relationnelles dès notre plus jeune âge que l'on devient un adulte équilibré, avec tous les outils pour affronter les défis de la vie. La jeunesse est une force incroyable dans notre société et je félicite ce projet porteur qui encourage le développement des jeunes dans l'harmonie et la bienveillance ».

La Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais

Créée en 2010, la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais a comme première mission de lutter contre l'intimidation, la violence et la discrimination faites aux enfants en milieu scolaire au primaire et au secondaire. La Fondation favorise la création de milieux bienveillants pour les élèves en soutenant et en organisant diverses initiatives qui visent une meilleure intervention auprès des victimes, des agresseurs et des témoins. La Fondation se donne le mandat de contribuer à la recherche de solutions durables aux problèmes de violence et d'intimidation dans tous les milieux de vie et, ultimement, à la prévention en santé mentale des jeunes touchés. Jasmin Roy et Sophie Desmarais, marraine de la Fondation, sont désormais enregistrés auprès des Nations unies comme représentants de la société civile ECOSOC.

SOURCE Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais

Communiqué envoyé le 4 mars 2019 à 05:45 et diffusé par :