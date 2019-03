Great-West Lifeco annonce une offre publique de rachat importante de ses actions ordinaires, jusqu'à concurrence de 2 milliards de dollars





Tous les chiffres sont exprimés en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

WINNIPEG, le 4 mars 2019 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. (« Great-West Lifeco » ou la « compagnie ») a annoncé aujourd'hui que le conseil d'administration de la compagnie a donné son aval à une offre publique de rachat importante (l'« offre »), aux termes de laquelle Great-West Lifeco proposera aux actionnaires le rachat au comptant d'actions ordinaires (les « actions ») aux fins d'annulation, jusqu'à concurrence de 2 milliards de dollars. Il s'agira d'une offre publique de rachat par adjudication à la hollandaise modifiée.1 La compagnie prévoit annoncer les modalités de l'offre et procéder au lancement de celle-ci sous peu.

« Cette transaction nous permet de rembourser du capital à nos actionnaires et d'atténuer les effets sur le bénéfice de la vente de nos affaires d'assurance-vie et de rente aux États-Unis, annoncée précédemment, a déclaré Paul Mahon, président et chef de la direction, Great-West Lifeco. Nous procéderons au rachat d'actions selon les cours boursiers attrayants actuels tout en conservant des capitaux excédentaires considérables permettant de financer des investissements stratégiques qui favoriseront la croissance et la rentabilité », ajoute-t-il.

La Corporation Financière Power (la « Financière Power ») détient, directement ou indirectement, par l'entremise de ses filiales en propriété exclusive, environ 67,8 % des actions. La Financière Power a manifesté son intention de soutenir la compagnie en proposant de déposer une portion importante de ses actions sur une base proportionnelle1 et ses actions déposées restantes sur une base non proportionnelle. Par conséquent, la Financière Power prévoit une légère diminution de sa participation dans la compagnie à la suite de l'offre.

Société financière IGM Inc., une société ouverte contrôlée par la Financière Power, détient indirectement 4 % supplémentaires des actions et a informé la compagnie de sa participation à l'offre au moyen d'un dépôt proportionnel.

L'offre ne sera pas conditionnelle à un nombre minimal d'actions déposées. Elle sera toutefois assujettie à d'autres conditions et Great-West Lifeco se réserve le droit, sous réserve des lois applicables, de retirer ou de modifier l'offre si certains événements se produisent avant le rachat des actions déposées.

Great-West Lifeco a retenu les services de RBC Marchés des Capitaux à titre de conseiller en sécurité financière et de courtier responsable de la gestion de l'offre.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale spécialisée dans les services financiers ayant des participations dans l'assurance-vie, l'assurance-maladie, les services de retraite et de placement, la gestion d'actifs et la réassurance. Great-West Lifeco exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe par l'intermédiaire de la Great-West, de la London Life, de la Canada-Vie, de Irish Life, de Great-West Financial et de Putnam Investments. Great-West Lifeco et ses compagnies administraient un actif consolidé d'environ 1,4 billion de dollars en date du 31 décembre 2018 et sont membres du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power. Les actions de Great-West Lifeco sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site greatwestlifeco.com/fr.

Mise en garde à l'égard des déclarations prospectives

Certaines déclarations dans le présent communiqué de presse constituent des déclarations prospectives, notamment en ce qui a trait à l'intention de la compagnie de lancer une offre publique de rachat importante ainsi qu'au volume, à la date et aux modalités de l'offre. Les déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques; elles représentent uniquement l'opinion de Great-West Lifeco à l'égard d'événements à venir, dont un grand nombre sont, en raison de leur nature, essentiellement incertains et indépendants de la volonté de Great-West Lifeco. Il est possible que les résultats réels diffèrent, même considérablement, des résultats prévus mentionnés dans ces déclarations. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent significativement de ceux présentés dans les déclarations prospectives sont mentionnés dans des documents déposés périodiquement auprès des autorités de réglementation, y compris ceux figurant dans le rapport de gestion annuel de 2018 de Great-West Lifeco aux rubriques « Gestion du risque et pratiques relatives au contrôle » et « Sommaire des estimations comptables critiques ». Ces documents ainsi que d'autres documents déposés peuvent être consultés à l'adresse www.sedar.com. Le lecteur est également invité à examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, les incertitudes et les événements éventuels, et à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. À moins que la loi applicable ne l'exige expressément, Great-West Lifeco n'a pas l'intention de mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements à venir ou autrement.

1 L'offre publique de rachat par adjudication à la hollandaise modifiée permet aux actionnaires souhaitant participer à l'offre d'établir sur une base individuelle le prix auquel ils souhaitent vendre leurs actions, selon une fourchette établie à l'avance par la compagnie. Les actionnaires peuvent accepter l'offre sur une base proportionnelle, au moyen de dépôts proportionnels (un nombre d'actions permettant de maintenir la participation proportionnelle dans la compagnie en fonction du prix de rachat déterminé au terme de l'offre) ou sur une base non proportionnelle, au moyen de dépôts aux enchères (un nombre d'actions précis à un prix précis) ou de dépôts au prix de rachat (un nombre précis d'actions selon le prix d'achat déterminé au terme de l'offre).

