Dimension Data lance une offre de services gérés de nouvelle génération visant à accélérer l'innovation client





Dimension Data, un intégrateur de technologies et fournisseur de services gérés pour l'informatique hybride de premier plan mondial, a annoncé aujourd'hui le lancement de ses services gérés mondiaux de nouvelle génération pour aider les clients à simplifier la gestion et l'exploitation de leur technologie.

La plateforme de services gérés de Dimension Data offre dorénavant des connaissances et informations quasiment en temps réel, gérant plus de 9 000 réseaux IP et aidant plus de 13 millions d'utilisateurs à travers le monde. Répondant aux demandes croissantes des clients, la plateforme libère les équipes en charge de l'informatique et des opérations qui peuvent alors se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée, plus stratégiques, comme l'amélioration de l'expérience client, l'optimisation du rapport coût-efficacité et l'exploration des technologies émergentes.

Comme l'explique Christian Saldias, IT Manager chez ALMA, un client utilisant les services gérés de Dimension Data : « Nous avons choisi Dimension Data car notre coeur de métier n'est pas l'informatique, mais la production de données scientifiques. Nous sommes une petite équipe informatique et avons besoin du soutien d'un prestataire qui possède toute l'expertise que nous n'avons pas. Dimension Data nous fournit toute l'expertise que nous n'avons pas ? et que nous n'avons pas besoin d'avoir. »

La nécessité de s'adapter aux besoins exigeants du monde numérique a amené les équipes informatiques à devoir compter sur des parcs informatiques complexes pour répondre aux demandes en pleine mutation des clients. Ces configurations multiconstructeurs, souvent disparates, avec aspects de Cloud public, privé et hybride, ont toutes besoin d'être maintenues et gérées en permanence.

Cela implique souvent une dépendance à l'égard d'équipes informatiques déjà surchargées et manquant de ressources, ce qui entrave les efforts de nombreuses opérations de support informatique B2B tentant de se transformer grâce au numérique.1 Cela suscite également des préoccupations en matière de sécurité alors que les entreprises craignent de ne pas posséder les compétences/ressources internes adéquates pour se défendre contre les nouvelles menaces.2

L'approche de Dimension Data à l'égard des services gérés s'appuie sur ses antécédents dans la gestion et l'intégration de solutions multiconstructeurs en réunissant son portefeuille de services gérés incluant de multiples technologies et fournis par l'entremise d'une plateforme évolutive et sécurisée unique.

Parmi les avantages de l'offre de services gérés de Dimension Data figurent :

Des possibilités d'automatisation de nouvelle génération ? L'accès à des analyses complètes, à la fourniture de services et au développement de processus ? avec une visibilité et un contrôle proactifs des performances quasiment en temps réel. Le nouveau portail Manage Centre primé offre une vue complète des performances d'un parc informatique.

? L'accès à des analyses complètes, à la fourniture de services et au développement de processus ? avec une visibilité et un contrôle proactifs des performances quasiment en temps réel. Le nouveau portail Manage Centre primé offre une vue complète des performances d'un parc informatique. Une souplesse et une évolutivité d'avant-garde - La capacité d'évoluer dans des environnements de croissance d'entreprise rapide avec un risque réduit d'immobilisation, tout en libérant la gestion de bout en bout et la visibilité dans les infrastructures multiconstructeurs et multitechnologies.

- La capacité d'évoluer dans des environnements de croissance d'entreprise rapide avec un risque réduit d'immobilisation, tout en libérant la gestion de bout en bout et la visibilité dans les infrastructures multiconstructeurs et multitechnologies. Une expérience client qui définit une industrie ? Des managers dédiés à la réussite des clients pour contribuer à l'adoption et à une résolution avec réponse rapide, fournissant également un support continu pour les améliorations et l'innovation ? ainsi que la possibilité de tirer profit de l'expertise et des capacités d'experts du domaine.

? Des managers dédiés à la réussite des clients pour contribuer à l'adoption et à une résolution avec réponse rapide, fournissant également un support continu pour les améliorations et l'innovation ? ainsi que la possibilité de tirer profit de l'expertise et des capacités d'experts du domaine. Une expertise dans de multiples technologies ? Une grande expertise dans de multiples domaines technologiques comme les réseaux, la collaboration, la sécurité, l'expérience client et les applications d'entreprise mettant à profit de solides partenariats mondiaux avec des fournisseurs de technologies de premier plan.

Bill Padfield, COO of Transformation and Services au niveau Groupe chez Dimension Data, a déclaré : « Notre plateforme mondiale de distribution et de services gérés a repensé le parcours client de bout en bout, simplifiant de manière radicale la gestion des opérations informatiques et éliminant la pression des opérations quotidiennes, tout en permettant aux clients de tirer profit des relations de Dimension Data avec d'autres sociétés du groupe NTT et les meilleurs fournisseurs de solutions. »

À propos de Dimension Data

Fondé en 1983, Dimension Data est un leader mondial au chiffre d'affaires de 8 milliards USD spécialisé dans la conception, l'optimisation et la gestion des environnements technologiques actuels en constante évolution, permettant à ses clients d'exploiter les données à l'ère du numérique afin de les transformer en informations et d'en tirer des conclusions. Basée à Johannesburg, la société emploie 28 000 personnes réparties dans 47 pays. Dimension Data réunit les meilleures technologies au monde ? fournies aussi bien par des leaders reconnus que par des innovateurs sur des marchés de niche ? avec le support de services dont ont besoin nos clients pour leurs activités ? en matière de conseils, de services techniques et de soutien, jusqu'à un service intégralement géré.

Dimension Data est fière de faire partie du groupe NTT. Retrouvez-nous sur http://www.dimensiondata.com.

