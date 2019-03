Avis aux médias - Le ministre Sohi et le secrétaire parlementaire Lefebvre participeront au congrès 2019 de l'ACPE

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, et son secrétaire parlementaire, Paul Lefebvre, participeront au congrès 2019 de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE) à Toronto, du 3 au 6 mars....

L'Association minière du Canada (AMC) salue le nouveau Plan canadien pour les minéraux et les métaux, une initiative importante en appui de l'industrie canadienne des minéraux et des métaux. Ce plan ambitieux prévoit non seulement des mesures pour...