Mars est le mois national de sensibilisation aux tiques





Qu'est-ce que le mois national de sensibilisation aux tiques?

GUELPH, ON, le 4 mars 2019 /CNW/ - Cette initiative, pilotée par l'Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) et en partenariat avec Merck Santé animale, contribue à faire connaître le comportement des tiques, les risques qu'elles posent et l'importance de la saisonnalité des tiques dans la mise en place de mesures de contrôle des parasites pour les animaux de compagnie.

Les tiques, qui peuvent transmettre des maladies comme la maladie de Lyme, se retrouvent maintenant dans de nombreuses régions partout au Canada. Pourtant, malgré une plus grande sensibilisation du public, de nombreuses personnes ignorent un fait très important au sujet des tiques : la température froide ne les affecte pas.

Pourquoi le mois de mars?

Les tiques commencent à rechercher un repas de sang quand la température extérieure atteint 4 °C. Dans plusieurs régions du Canada, cela peut se produire très tôt au printemps ou même lors des redoux durant les mois habituellement froids, bien avant que de nombreux propriétaires d'animaux de compagnie n'aient même commencé à penser au contrôle des parasites.

Il ne fait aucun doute que la préoccupation à l'égard des tiques est grandissante. Les gens trouvent plus de tiques sur leurs animaux de compagnie et sur eux. Les cas de maladie de Lyme déclarés sont plus fréquents. Les tiques sont un sujet d'actualité dans les parcs canins, dans les nouvelles et sur les médias sociaux. Attendre l'arrivée du temps doux pour entreprendre un programme de protection contre les parasites rend les animaux de compagnie vulnérables face aux tiques.

Comme le meilleur moment de commencer à protéger les animaux contre les tiques est avant toute exposition, le mois de mars est le meilleur choix pour une campagne nationale de sensibilisation aux tiques.

Où puis-je trouver des ressources éducatives sur le mois national de sensibilisation aux tiques?

Une nouveauté en 2019, le site Web www.tiquetoccanada.com a été mis sur pied pour offrir aux propriétaires d'animaux de compagnie une ressource en ligne crédible pour en apprendre davantage au sujet des tiques et encourager ces mêmes propriétaires à poursuivre la discussion sur le contrôle des tiques avec leur vétérinaire. Ce site Web présente des faits sur les tiques, une série de vidéos abordant douze questions courantes concernant les tiques au Canada et des liens vers d'autres ressources pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Ensemble, les équipes vétérinaires et les propriétaires d'animaux de compagnie peuvent collaborer afin de s'assurer que les animaux de compagnie sont protégés contre les tiques et les maladies qu'elles transmettent.

