MEDIALAAN s'associe à Triton Digital pour la diffusion, la monétisation et la mesure de contenu audio en continu de classe mondiale

Triton Digital®, le principal fournisseur de technologie pour l'industrie audio mondiale, a annoncé aujourd'hui que le leader belge des médias commerciaux, MEDIALAAN ? de Persgroep Publishing, a choisi Triton Digital pour assurer la diffusion, la monétisation et la mesure de son contenu audio en continu.

Grâce à ce partenariat, MEDIALAAN - de Persgroep Publishing utilisera le robuste réseau de streaming audio de Triton pour diffuser du contenu audio de haute qualité à partir de ses multiples stations de diffusion en ligne, et le Tap Ad Server pour insérer dynamiquement des annonces audio ciblées dans leur contenu. Pour soutenir leurs objectifs de monétisation, MEDIALAAN - de Persgroep Advertising s'appuiera sur le marché audio programmatique de Triton (a2x®) et le SSP audio (Yield-Op) pour rendre leur inventaire audio en ligne accessible aux acheteurs médias. En outre, MEDIALAAN - de Persgroep Publishing utilisera le service Webcast Metrics® de Triton afin de mesurer leur public d'auditeurs en ligne très engagé.

"Nous sommes convaincus de la puissance de l'audio numérique. En tant que groupe, nous investissons massivement dans diverses initiatives de radio numérique", a déclaré Olivier Van Zeebroeck, Digital Director chez MEDIALAAN - de Persgroep Advertising. "Le partenariat avec Triton nous aidera à renforcer, développer et commercialiser notre stratégie audio numérique pour les années à venir."

"Nous sommes heureux de fournir à MEDIALAAN - de Persgroep Publishing les outils dont ils ont besoin pour innover en permanence au profit de leurs consommateurs et annonceurs," déclare Benjamin Masse, Managing Director, Market Development and Strategy. "L'approche avant-gardiste de MEDIALAAN - de Persgroep Publishing en matière d'audio numérique leur permettra sans aucun doute d'accroître leur audience et d'augmenter leurs revenus, car les audiences du monde entier comptent de plus en plus sur le streaming audio pour consommer leur contenu préféré au moment et à l'endroit qui leur conviennent."

A propos de Triton Digital

Triton Digital® est le chef de file mondial en matière de technologie et de services de l'industrie de l'audionumérique et du podcast. L'entreprise est présente dans plus de 40 pays et fournit une technologie innovante qui permet aux diffuseurs, aux podcasters, ainsi qu'aux services de musique en ligne de construire leur auditoire, de maximiser leurs revenus et d'améliorer leurs activités quotidiennes. De plus, Triton Digital propulse l'industrie mondiale de l'audionumérique en ligne grâce à Webcast Metrics®, le plus important service de mesure de l'audionumérique en ligne. Grâce à son intégrité inégalée, son excellence, son travail d'équipe et son imputabilité, Triton Digital demeure résolue à allier l'audionumérique, l'auditoire et les annonceurs pour stimuler sans cesse la croissance de l'industrie en ligne à travers le monde. Triton Digital est une filiale en propriété exclusive de The E.W. Scripps Company (NASDAQ : SSP). Pour de plus amples informations, visitez le site www.TritonDigital.com.

A propos de MEDIALAAN ? de Persgroep Publishing

MEDIALAAN - de Persgroep Publishing est un groupe de médias leader en Flandre. Le 1er janvier 2019, MEDIALAAN et De Persgroep Publishing ont uni leurs forces au sein d'une société de médias, appelée (provisoirement) 'MEDIALAAN - de Persgroep Publishing'. Dans ce nouveau cadre, la télévision, les journaux, la radio, les magazines, les télécommunications et les services en ligne rédigeront ensemble une histoire médiatique créative tournée vers l'avenir. Le groupe est porté par des marques médiatiques fortes telles que VTM, Het Laatste Nieuws, Qmusic, Dag Allemaal, De Morgen, Humo, VTM NIEUWS etc., tandis que les services en ligne (Vacature.com, Tweakers, Spaargids.be, Mijnenergie.be et Livios) et les activités télécom (Mobile Vikings et JIM Mobile) représentent un segment en croissance dans l'entreprise. Chaque jour, les 35 marques médiatiques atteignent ensemble plus de huit Flamands sur dix.

