Les femmes canadiennes contrôleront près de 4 billions de dollars d'ici 2028 : Banque CIBC





À l'heure actuelle, les femmes exercent un contrôle direct sur des actifs canadiens s'élevant à 2,2 billions de dollars

TORONTO, le 4 mars 2019 /CNW/ - Selon un nouveau rapport de Marchés des capitaux CIBC, les femmes contrôlent une part grandissante du patrimoine, ce qui leur confère une influence et un contrôle accrus sur l'économie canadienne. Le rapport souligne également que cette tendance va se poursuivre.

« Il y a encore beaucoup à faire pour exploiter entièrement la force économique des femmes, mais la direction est claire », peut-on lire dans le rapport, Le nouveau visage de la richesse chez les femmes, rédigé par Benjamin Tal et Katherine Judge, économistes, Marchés des capitaux CIBC. « Les femmes joueront un rôle encore plus important et plus influent au sein de l'économie canadienne. »

Les auteurs du rapport soulignent que depuis la récession de 2008, un nombre grandissant de femmes âgées de 25 ans et plus travaillent et participent activement à l'économie. En fait, depuis 2008, les femmes de ce groupe démographique ont représenté 52 % de la croissance de l'emploi en ce qui a trait aux postes à temps plein et ont commencé à décrocher davantage d'emplois dans des domaines à salaire élevé. Désormais, près du tiers de ces postes sont occupés par des femmes. De plus, chez les femmes âgées de 55 ans et plus, les taux de participation au marché du travail ont progressé presque deux fois plus que ceux des hommes pendant ce cycle.

Alors que plus de femmes travaillent et gagnent des revenus plus élevés, la structure historique du patrimoine des femmes a fondamentalement changé et ce patrimoine ne cessera d'augmenter.

« Dans les familles où une femme appartenant au principal groupe d'âge actif est employée, le salaire des femmes représente un taux sans précédent de 47 % du revenu familial, soit presque le double du taux des années 1970 », indique le rapport.

Grâce à cette croissance du revenu des femmes, celles-ci participent davantage à la richesse des ménages au Canada et exercent un contrôle accru sur cette richesse.

« Aujourd'hui, 41 % des femmes (célibataires, divorcées, veuves ou responsables des décisions de placement) contrôlent pas moins de 2,2 billions de dollars en actifs financiers, note également le rapport. Ce nombre est susceptible d'augmenter rapidement, alors que la cohorte de femmes au revenu élevé et retraitées est en croissance. Nous estimons que, d'ici 2028, les femmes contrôleront plus du tiers des actifs financiers totaux, soit un peu moins de 3,8 billions de dollars, et plus du double si l'on compte les actifs immobiliers. »

Le rapport cerne un certain nombre de facteurs pouvant expliquer les raisons pour lesquelles les femmes sont en train d'accroître leur pouvoir économique. Les femmes continuent de vivre plus longtemps que les hommes et ont également tendance à se marier plus tôt que ces derniers, ce qui signifie que les femmes mariées et les veuves contrôlent ultimement une part considérable du patrimoine. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a plus de femmes célibataires que de femmes divorcées et les femmes participent davantage à la main-d'oeuvre, ce qui suggère que les femmes demeurent célibataires plus longtemps et redéfinissent les priorités historiques en ce qui concerne la famille et le travail.

Vous pouvez consulter le rapport intégral de Marchés financiers CIBC ici

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière de premier rang en Amérique du Nord qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC à l'adresse www.cibc.com/ca/media-centre/index-fr.html .

SOURCE CIBC - Recherche économique

Communiqué envoyé le 4 mars 2019 à 04:00 et diffusé par :