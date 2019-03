CQC dévoile le premier dispositif de cryptographie quantique certifiable commercialisable au monde





« IronBridge » sera présenté à la RSA Conference 2019

CAMBRIDGE, Angleterre, March 4, 2019 /PRNewswire/ -- Cambridge Quantum Computing (« CQC »), société leader dans le domaine des technologies de l'informatique quantique, présentera « IronBridge » ? le premier dispositif de cryptographie quantique certifiable disponible sur le marché ? au stand n° 1847C lors de la RSA Conference de cette année à San Francisco.

Les visiteurs du stand de CQC pourront apprendre comment et pourquoi IronBridge offre une approche fondamentalement différente de la cybersécurité et pourquoi les technologies quantiques ne sont pas simplement disruptives, mais entièrement à part. Conçu autour d'un processeur quantique photonique novateur et révolutionnaire à usage unique de 4 qubits, IronBridge peut générer des clés qui ne sont pas seulement « sécurisées », mais véritablement inviolables. IronBridge offre ainsi une sécurité absolue dans les environnements les plus hostiles d'aujourd'hui ainsi que pour l'après-quantique.

IronBridge est une réponse aux principaux défis et aux vulnérabilités de l'infrastructure actuelle en matière de sécurité et a d'importantes répercussions structurelles sur la cybersécurité et la cryptographie quantique à l'échelle mondiale. Cette solution pratique permet aux gouvernements et aux entreprises du monde entier d'atteindre des niveaux inégalés de cryptage quantique et de sécurité concernant de nombreuses technologies qui sous-tendent les interactions numériques quotidiennes, y compris l'IdO, le big data, les infrastructures en nuage, les réseaux et les communications. En s'insérant parfaitement dans les configurations réseau existantes, IronBridge fournit une solution qui fonctionne aujourd'hui tout en protégeant contre les menaces de demain.

IronBridge sera commercialisé en quantités limitées à partir de la mi-2019, avec un lancement à grande échelle d'ici la fin de 2019. Le lancement comprendra la livraison en nuage de diverses applications de cryptographie quantique, y compris des certificats conformes à la norme RSA, des jetons AES, ainsi que des protocoles inviolables pour les interactions numériques quotidiennes qui impliquent des procédures de cryptage dépendant d'une session à clé unique (interactions « SKS » et dépendance critique par rapport à des capteurs informatiques « légers », comme ceux des véhicules autonomes). D'autres applications, y compris l'entropie aléatoire maximale pour les simulations de Monte Carlo sophistiquées et la sécurisation du développement des blockchains, seront également disponibles.

IronBridge a été conçu, développé et construit au Royaume-Uni dans les installations de CQC à Chessington. Une démonstration complète, incluant des informations détaillées sur le fonctionnement interne de la plate-forme, aura lieu lors de la RSA 2019 dans l'exposition du Department for International Trade britannique.

Venez voir CQC au kiosque n° 1847C, South Expo, RSA Conference, Moscone Center, San Francisco, du 4 au 7 mars pour découvrir IronBridge et en apprendre davantage sur CQC.

À propos de Cambridge Quantum Computing

Créée en 2014, Cambridge Quantum Computing (CQC) est une société indépendante de calibre mondial qui élabore des outils pour la commercialisation de technologies quantiques destinées à avoir un impact profond sur le long terme. CQC conçoit des solutions qui bénéficieront de l'informatique quantique même sous ses formes les moins élaborées et qui permettront l'accès le plus efficace à ces solutions pour le plus grand nombre d'utilisateurs au sein des entreprises et des gouvernements.

CQC allie une expertise en traitement de l'information quantique, intelligence artificielle, chimie quantique et optimisation à une position de leader mondial dans les technologies quantiques appliquées au cryptage. Le t|ket>de CQC est la première pile logicielle quantique agnostique au niveau mondial. Elle intègre les protocoles de compilation quantique et de routage qubit les plus performants qui permettent aux utilisateurs de tirer le meilleur parti des applications quantiques et de travailler en toute transparence avec des architectures de machines allant des qubits supraconducteurs aux processeurs basés sur des ions piégés.

Pour plus d'informations sur CQC, veuillez consulter le site http://www.cambridgequantum.com

Contacts :

John Pickeral, directeur général

Ligne téléphonique directe : +1-703-402-3204

john.pickeral@cambridgequantum.com

David Worrall, responsable de la sécurité et du cryptage

Ligne téléphonique directe : +44-7711-221-427

david.worrall@cambridgequantum.com

