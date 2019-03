A3M et F24 entament une collaboration étroite qui permettra à leurs clients de bénéficier d'un produit intégré de veille, d'alerte et de gestion de crise





Une technologie de pointe venue d'Allemagne prend en charge les situations d'urgence

MUNICH, March 4, 2019 /PRNewswire/ -- A3M et F24, deux des sociétés leaders en Europe dans les domaines de la veille des risques et de la gestion de crise proposent désormais une solution intégrée.

Facteur essentiel de cette nouvelle collaboration : F24, leader européen sur le marché de l'alerte, de la gestion de crise et des communications critiques d'entreprise, intègre la solution « Early Crisis Warning » d'A3M dans sa solution de logiciel FACT24. Cela fait de nombreuses années que la société A3M, basée à Tübingen, est leader sur le marché des systèmes de veille des risques. Les deux sociétés joignent aujourd'hui leurs forces pour la première fois.

Jörg Rahmer, porte-parole du comité de direction de F24 AG en charge de la stratégie, des produits et des opérations, a déclaré : « Pour les entreprises qui souhaitent être préparées à une situation d'urgence de la meilleure manière possible, l'alerte et la gestion de crise est tout aussi indispensable que la détection précoce des évènements. La combinaison de nos compétences permet à nos clients de collecter toutes les informations nécessaires et d'agir en conséquence avec une plus grande efficacité. Nous avons trouvé en A3M le partenaire idéal pour désormais mieux répondre aux besoins de nos clients. »

Tom Dillon, directeur général d'A3M, a commenté : « La combinaison technologique de nos applications est la réponse aux besoins d'une sécurité et d'une prévention renforcées dans le monde, aujourd'hui plus importantes que jamais. » Outre une base de données pays très large, A3M apportera dans cette collaboration sa solution « Global Monitoring », le système d'alerte précoce basé sur le web et la cartographie. S'appuyant sur 500 sources d'information, il fournit aux utilisateurs des informations fiables sur tous les risques, y compris les agitations politiques, les conditions météorologiques sévères et même les catastrophes naturelles. Les sources utilisées par Global Monitoring englobent des informations provenant d'agences de presse, de centres d'alerte aux ouragans et aux tremblements de terre, et des médias sociaux. L'équipe de la rédaction d'A3M vérifie toujours ces informations avec celles provenant de sources officielles.

Une vue d'ensemble de la veille sur les crises à la documentation

Cette collaboration permettra aux clients de FACT24 de contrôler l'intégralité du processus, de la veille à l'alerte effective, la gestion de crise intégrale et la documentation en accord avec les exigences d'audit, sur une seule interface. « Cette combinaison de veille et de gestion de crise en un seul outil est unique à ce jour », a ajouté le Dr Jörg Rahmer.

La solution FACT24 permet aux entreprises de gérer et de suivre les situations d'urgence et les crises de manière flexible et en accord avec les exigences d'audit. Cela va de la défaillance d'infrastructures critiques à des cyberattaques, en passant par et des rappels de produits ou des la gestion de catastrophes naturelles. Les composantes incluent la convocation des cellules de crise, des conférences téléphoniques ad hoc multi-sites ou des alertes en masse en cas de situations telles que des accidents graves dans des usines ou un évènement impliquant un grand nombre de victimes (Mass Casualty Incident - MCI). Les applications F24 permettent également d'alerter et de communiquer en situation de déplacement. « Cette collaboration avec F24 constitue pour nous un véritable jalon », a conclu Tom Dillon, directeur général d'A3M. « Nos produits sont parfaitement complémentaires. Nous pouvons donc fournir aux entreprises tous les éléments essentiels pour la gestion de crise. »

Pour plus d'informations : http://www.global-monitoring.com - http://www.f24.com/fr/presse

