Une étude menée par HIMSS Analytics et parrainée par Dimensional Insight montre que moins de 1 établissement de santé sur 4 utilise chaque jour un tableau de bord exécutif pour la prise de décisions stratégiques





L'étude fait apparaître que la majorité des décisions sont prises au niveau d'un service au sein de l'hôpital ou par l'hôpital même ; 1 organisation de santé sur 6 utilise 10 ou plus d'outils analytiques.

BURLINGTON, Massachusetts, 4 mars 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Dimensional Insight®, le créateur de Diver Platformtm, une solution de gestion et d'analyse des données, a annoncé les résultats d'une étude qu'elle a menée avec HIMSS Analytics portant sur 110 hauts dirigeants d'établissements de santé. Cette étude a montré que, si environ deux tiers des organisations de soins de santé (67,9 %) disposent d'un tableau de bord exécutif pour aider à la prise de décisions stratégiques, seulement un tiers de ces organisations (35,1 %) l'utilise tous les jours. Cela signifie qu'au total, moins d'une organisation de soins de santé sur 4 (23,9 %) exploite chaque jour ses données au niveau de la direction.

Les résultats de l'étude font également apparaître ce qui suit :

Si les organisations ont dans leur majorité (92,7 %), une stratégie en matière d'analytique, moins d'un tiers (31,8 %) ont mis en oeuvre cette stratégie depuis un certain temps.

Plus de la moitié des organisations (58,6 %) font appel à l'analytique via leur tableau de bord exécutif pour faciliter la prise de décisions uniquement au niveau du service ou pour seul hôpital.

Seuls 24,3 % des organisations de soins de santé sont en mesure d'exploiter l'analytique via un système complet pour plusieurs hôpitaux.

En outre, l'étude a examiné le nombre de solutions d'analytique qui sont utilisées. Elle a fait apparaître que des organisations de soins de santé utilisent en moyenne près de quatre outils d'analytique. Environ 1 organisation sur 6 (16,5 %) utilise 10 solutions d'analytique ou plus dans l'ensemble de son système.

« Si de nombreuses organisations de soins de santé ont leurs meilleures intentions s'agissant de l'analytique, elles ne savent pas très bien comment faciliter la prise de décisions sur la base de données pour l'ensemble du système et de manière régulière », explique Fred Powers, PDG de Dimensional Insight. « La grande quantité d'outils d'analytique qui sont utilisés signifie que différents services au sein d'une organisation aura souvent des chiffres et des mesures différents, qu'il sera difficile de vérifier, ce qui donne lieu à un examen plus compartimenté des données. »

Pour plus de détails sur les données de l'étude, rendez-vous sur https://www.dimins.com/white-papers/himss-analytics-executive-dashboard pour télécharger l'intégralité du rapport.

À propos de Dimensional Insight

Dimensional Insight® est un fournisseur leader de solutions d'analyse et de gestion des données, qui offre une gamme complète de capacités allant de l'intégration des données à la modélisation, en passant par les rapports complexes, les analyses et les tableaux de bord. Créée en 1989, Dimensional Insight compte plusieurs milliers de sociétés clientes à travers le monde. Diver Platformtm de Dimensional Insight se positionne régulièrement en tant que plateforme d'analyse la plus performante auprès des clients et des analystes sectoriels sur ses segments de marché stratégiques, parmi lesquels la santé, la fabrication et les boissons alcoolisées. Pour en savoir plus, rendez-vous https://www.dimins.com .

Communiqué envoyé le 4 mars 2019 à 03:00 et diffusé par :