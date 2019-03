Egon Zehnder découvre que c'est la génération, et non le genre, qui détermine les comportements au travail





Une étude internationale, effectuée auprès de dirigeants d'entreprise, met en lumière le défi croissant que doivent relever les entreprises alors qu'elles s'efforcent de satisfaire les priorités personnelles et professionnelles des jeunes générations. Les conclusions remettent en question les stéréotypes de genre traditionnels ; montrant que les femmes et les hommes ont des attitudes étonnamment similaires vis-à-vis du leadership et de la diversité dans l'environnement de travail.

Egon Zehnder, le cabinet mondial de conseils en leadership, a réalisé une étude auprès de plus de 2 500 cadres dans sept pays. L'étude a exposé un écart important dans les attitudes et priorités entre les générations, en particulier pour ce qui concerne la diversité, les qualités de leadership et le développement de carrière.

« Les attentes en matière de leadership évoluent », a déclaré Cynthia Soledad, consultante chez Egon Zehnder et coresponsable du Global Diversity Council de la société. « Pour être réactifs par rapport aux jeunes générations, les leaders d'aujourd'hui doivent mettre l'accent sur l'humilité, un comportement éthique et la réflexion stratégique. »

Les résultats de l'étude sont publiés alors qu'Egon Zehnder se prépare à animer des événements Leaders & Daughters: Power Moves dans plus de 30 villes à travers le monde, qui réuniront des dirigeants de diverses générations en vue de discuter des opportunités et défis auxquels les femmes sont confrontées dans le monde professionnel. 2019 marque le cinquième anniversaire de l'initiative qui, depuis sa création, a réuni plus de 6 000 leaders, filles et mentorés dans le cadre de 85 événements organisés dans le monde entier.

« Des organisations diversifiées sont des organisations plus durables, mais il reste beaucoup à faire pour éliminer les préjugés et pour que les deux sexes bénéficient d'une égalité des chances. Les leaders, les filles et les mentorés que nous avons réunis au cours des cinq années de Leaders & Daughters ont tous un rôle à jouer pour aider les femmes à réaliser leur plein potentiel », a expliqué Karoline Vinsrygg, associée et coresponsable du Global Diversity Council chez Egon Zehnder.

Les événements de cette année se concentrent sur la manière dont une génération émergente fait évoluer les attentes et dynamiques traditionnelles dans l'environnement de travail. En plus des événements, des leaders du monde entier ont écrit des lettres personnelles de bon sens à leurs filles et mentorés dans le cadre de la campagne To My Daughter .

Principales conclusions de l'étude

Diversité

Un environnement de travail diversifié est le plus important pour les jeunes générations : Les milléniaux (65 %) et ceux de la Génération X (61 %) ont affirmé que c'était très important, en comparaison des baby-boomers (51 %). Pour 62 pour cent des milléniaux, un environnement de travail diversifié est également très important à la réussite de l'organisation.

Pour ce qui concerne l'égalité des chances au travail, une majorité des sondés pensent que l'égalité des chances pour tous est une réalité ; cependant, les femmes de la Génération X sont moins susceptibles de penser qu'elles bénéficient d'une égalité d'accès à l'égalité des chances (57 % ont déclaré être dans ce cas) que les femmes de la génération des milléniaux (63 % ont déclaré être dans ce cas).

Attentes des leaders

Lorsqu'il leur était demandé quelles sont les qualités les plus importantes que doit incarner un grand leader, les moins de 35 ans classent l'humilité en tête ? une préférence encore plus prononcée chez les hommes, 55 pour cent de ceux de la génération des milléniaux déclarant que c'est important contre seulement 32 pour cent de ceux de la génération des baby-boomers.

Les baby-boomers sont plus susceptibles d'apprécier la résilience chez un leader, 35 pour cent la citant comme une qualité importante, contre 21 pour cent des milléniaux.

Lorsqu'il leur était demandé si leurs leaders étaient un modèle pour les qualités désirées, les milléniaux étaient bien plus susceptibles que les autres générations de déclarer que leurs leaders font toujours preuve des qualités de leadership essentielles qu'ils attendent (38 %), tandis que seulement 22 pour cent des baby-boomers et 26 pour cent de ceux de la Génération X étaient d'accord.

Développement de carrière

La vaste majorité des sondés (86 %) ont été confrontés à des obstacles durant leurs cheminements de carrière ? toutefois, un tiers des hommes de la génération des baby-boomers ont déclaré n'avoir rencontré aucun obstacle à leur réussite.

Les milléniaux affichent un fort désir de mentorat et de parrainage. Lorsqu'on leur a demandé quels étaient les facteurs qui ont limité leurs opportunités au travail, les milléniaux sont au moins deux fois plus nombreux que les baby-boomers (35 % contre 17 %) à affirmer qu'un manque de modèles ou de parrains a été un obstacle à la réussite de leur propre carrière.

Alors que les ambitions de leadership se sont presque égalisées entre les hommes et les femmes (27 % des femmes et 31 % des hommes aspirent à des postes de direction), les femmes sont plus susceptibles de rencontrer des difficultés. Le rapport Global Board Diversity Tracker 2018 d'Egon Zehnder montre que les femmes ne représentent que 3,7 pour cent des PDG et 12,2 pour cent des directeurs financiers à l'échelle mondiale.

Priorités de carrière et motivations

Les milléniaux sont davantage susceptibles d'être d'accord sur le fait que leur équilibre entre vie professionnelle et vie privée est à peu près correct, c'est le cas de 87 pour cent d'entre eux, contre 80 pour cent de ceux de la Génération X et 78 pour cent des baby-boomers.

Les hommes et les femmes ont donné des réponses presque identiques concernant les priorités personnelles et professionnelles, 27 pour cent déclarant que leur identité professionnelle constituait leur principale priorité, 17 pour cent affirmant que leur vie personnelle ou familiale était leur priorité et 56 pour cent déclarant réconcilier les deux.

Informations complémentaires

Pour explorer l'ensemble des conclusions du sondage de cette année, visitez https://www.egonzehnder.com/leaders-and-daughters/explore-the-data.

Pour de plus amples informations sur l'initiative Leaders & Daughters, visitez https://www.egonzehnder.com/leaders-and-daughters.

