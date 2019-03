Collaboration entre Robi et YABX pour assurer le financement de smartphones au Bangladesh





Robi, premier prestataire de services numériques au Bangladesh, et YABX, société fintech incubée par Comviva, ont conclu un partenariat afin d'assurer le financement de smartphones pour les clients de Robi dans ce pays.

Au Congrès mondial de la téléphonie mobile 2019 de Barcelone, Mahtab Uddin Ahmed, directeur général et PDG de Robi, et Rajat Dayal, fondateur et PDG de YABX, ont signé à cet égard un protocole d'entente (PE) pour le compte de leur entreprise respective.

Moins d'un an après le lancement du service 4.5G, Robi a créé le réseau 4.5G le plus important du Bangladesh. YABX fournit pour sa part la technologie de garantie du financement pour les consommateurs des marchés émergents.

La société crée ainsi des profils clients à partir de dizaines de milliers de points de données en exploitant les informations du réseau mobile. Les clients peuvent ensuite acheter leur premier smartphone. Ce partenariat devrait donc contribuer largement à la promotion d'un mode de vie numérique dans le pays.

En outre, grâce à la technologie de pointe YABX pour le blocage de dispositifs, les institutions financières sont en mesure d'établir des plans à versements mensualisés en laissant à YABX la gestion de la totalité du parcours client, acquisition, versements, recouvrements, etc., à travers les canaux numériques.

Mahtab Uddin Ahmed, directeur général et président-directeur général de Robi Axiata Limited, décrit ainsi le partenariat : « Le prix moyen d'un smartphone, en pourcentage du revenu national brut (RNB) per capita pour le Bangladesh, est l'un des plus élevés de la région. Il constitue un frein important à la percée du smartphone, qui est actuellement l'une des plus faibles de la région. Pour nous, il ne fait aucun doute que ce partenariat avec YABX éliminera la barrière du coût d'entrée élevé ; l'adoption du smartphone en sera facilitée et l'inégalité au Bangladesh, réduite. C'est là un des objectifs du développement durable. En outre, cette nouvelle réalisation viendra compléter l'offre Robi en analytiques Big Data et initiatives fintech. »

À cette occasion, Rajat Dayal, fondateur et président-directeur général de YABX, déclare : « Notre collaboration avec Robi s'inscrit dans la stratégie à long terme de la société de développer des services de microcrédit au Bangladesh. Ce partenariat facilitera la vision d'un financement abordable et pratique des mobiles au Bangladesh. Les principaux objectifs économiques et sociaux de notre partenariat sont d'aider la population du Bangladesh à accéder instantanément aux smartphones de manière abordable et pratique, donc de soutenir l'inclusion financière par l'intermédiaire de l'inclusion numérique. »

