1 000 000 $ - Un résident de la rive-sud de Montréal devient millionnaire lors de la finale du million des Soirées Vegas en casino





MONTRÉAL, le 3 mars 2019 /CNW Telbec/ - Ce dimanche soir, M. Luc Cecyre, un résident de la rive-sud de Montréal, a remporté le gros lot de 1 000 000 $ lors de la finale du million en casino. Le chanceux était au Casino de Montréal au moment du grand tirage du million.

M. Cecyre partagera son gain avec sa conjointe et célébrera ce soir au Casino, en compagnie de sa famille et de ses amis. «Je ne sais pas à quelle heure nous allons nous coucher ce soir! On va fêter ça! » a-t-il souligné avec un large sourire.

Pour son premier voyage, il compte se rendre en Californie avec ses proches et des amis pour aller jouer au Golf.

Thématique Les soirées Vegas

La thématique Les soirées Vegas, en cours depuis le 14 janvier, s'est clôturée avec ce grand tirage, qui se tenait en direct du Casino de Montréal et dont les résultats étaient diffusés en simultané dans les quatrecasinos.

Lors de chacune des soirées Vegas, les visiteurs en casino avaient plusieurs occasions d'accumuler des chances de remporter le gros lot de 1 000 000 $ qui était tiré ce soir. Le tirage s'est effectué parmi tous les coupons de participation déposés dans les boîtes de tirage des quatre casinos depuis le début de la promotion.

La journée de dimanche a commencé à faire des heureux dès 14 h avec des tirages de lots de 5 000 $ toutes les heures. Le grand tirage du million s'est déroulé à 19 h.

À propos de la Société des casinos du Québec

Créée en 1992, la Société des casinos du Québec est une filiale de Loto-Québec. Elle assure la gestion et les opérations des quatre casinos du Québec ainsi que du site de jeu en ligne de Loto-Québec, lotoquebec.com. Attractions touristiques hors pair, les casinos du Québec proposent aux différentes clientèles une expérience unique de jeu et de divertissement grâce à l'innovation, à la diversité de l'offre et à l'ambiance qui ne se retrouvent nulle part ailleurs en Amérique. Ensemble, les casinos de Montréal, de Charlevoix, de Mont-Tremblant et du Lac-Leamy génèrent des revenus de plus de 800 millions de dollars annuellement et contribuent au maintien de 8 200 emplois directs, indirects et induits.

SOURCE Société des casinos du Québec

