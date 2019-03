MISE À JOUR - Avis aux médias - La ministre de la Santé se rendra à Amherst, en Nouvelle-Écosse

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre fédérale de la Santé, fera une annonce concernant le financement de l'éducation axée sur la santé. Se joindront à elle les Dres Sara Kirk et Camille Hancock Friesen, co?créatrices du programme UpLift....

La NHL Alumni Association (NHLAA), NEEKA Health Canada et Canopy Growth Corporation (« Canopy Growth » ou « la société ») sont heureuses d'annoncer un partenariat de recherche clinique transformatrice pour...