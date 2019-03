JCB remporte deux prix aux "Cards & Electronic Payments International Asia Awards" grâce aux technologies d'IDEMIA





IDEMIA, leader mondial de l'Identité Augmentée, a le plaisir d'annoncer que son partenaire JCB a remporté les prix « Best security initiative » et « Best NFC security initiative » lors des 5èmes « CEPI annual Asia Awards ».

Fin 2018, à Singapour, les entreprises leaders dans le domaine des cartes et des paiements de la région Asie-Pacifique se sont réunis à l'occasion des 5èmes « Cards and Electronic Payments International Asia Summit and Awards ». Ce Sommet représente pour les leaders de l'industrie l'occasion d'évoquer les principaux challenges auxquels l'industrie doit faire face et de mettre en lumière les innovations.

IDEMIA et JCB travaillent en étroite collaboration sur différents projets depuis 2016. Elles ont élaboré une plateforme avancée de tokenisation, la JCB Token Platform (JTP), qui permet d'effectuer des paiements depuis des appareils mobiles. Depuis mars 2018, elles travaillent également ensemble sur le concept de carte biométrique F.CODE, une technologie d'avenir où l'empreinte digitale remplace le code PIN.

F.CODE renforce la sécurité et garantit le respect de la vie privée de l'utilisateur en offrant une identification unique et universelle. Ce système de carte biométrique a de nombreux avantages : il ne sera plus nécessaire de mémoriser un nouveau code PIN, votre empreinte digitale sera suffisante. Il permet également une meilleure authentification grâce aux données biométriques. F.CODE assure la transparence des opérations de paiement, sans pour autant compromettre la sécurité, ainsi que des paiements sans contact pour les transactions de montants élevés.

Reconnue pour son expertise et son expérience dans les domaines de la biométrie et du paiement, IDEMIA a mis en place un partenariat de longue durée avec JCB en matière d'innovation dans le domaine du paiement. Les deux groupes sont fiers de proposer aujourd'hui une nouvelle solution aux partenaires de JCB, toujours à la recherche de services innovants.

« Nous sommes fiers d'être récompensés pour un système révolutionnaire de carte biométrique, reposant sur la technologie d'IDEMIA. Non seulement la carte biométrique F.CODE JCB supprime l'actuel code PIN, facile à oublier, mais elle permet également une authentification renforcée. C'est l'une de nos réponses aux problèmes courants des consommateurs » explique Tac Watanabe, Executive Vice-President Infrastructures des marques et technologies à JCB.

« Ces deux récompenses démontrent que notre partenariat avec JCB fonctionne à la perfection. Notre solution F.CODE est reconnue comme étant un système de sécurité fiable fondé sur la biométrie. En tant que leader du marché, IDEMIA est le premier groupe à déployer une gamme complète de cartes équipées d'une authentification biométrique », explique Patrice Meilland, Vice-Président pour les activités Powered Cards d'IDEMIA.

