Plan canadien pour les minéraux et les métaux : une avancée pour le secteur minier du Canada





OTTAWA, le 3 mars 2019 /CNW/ - L'Association minière du Canada (AMC) salue le nouveau Plan canadien pour les minéraux et les métaux, une initiative importante en appui de l'industrie canadienne des minéraux et des métaux. Ce plan ambitieux prévoit non seulement des mesures pour renforcer la compétitivité de l'industrie, favoriser la participation des communautés autochtones et positionner le Canada comme chef de file mondial du secteur minier, mais propose aussi une vision qui donnera les moyens à l'industrie de réussir à long terme.

« Nous remercions les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de nous avoir inclus dans le processus de rédaction du Plan canadien pour les minéraux et les métaux. Cette collaboration nous a permis de faire valoir le point de vue de l'industrie minière canadienne », déclare Pierre Gratton, président et chef de la direction de l'AMC.

Comme le secteur minier est un pilier de l'économie canadienne et un employeur présent dans les communautés partout au pays, le déclin de sa compétitivité est un enjeu majeur depuis plusieurs années.

« Le Canada a longtemps profité d'une industrie des minéraux et des métaux prospère, mais il n'est pas immunisé contre la concurrence mondiale et ne peut pas tenir pour acquis les avantages et possibilités que recèle l'industrie minière pour sa population, poursuit-il. Dans le but d'attirer plus d'investissements et d'améliorer la compétitivité du secteur minier, ce plan propose un certain nombre d'initiatives : investissements stratégiques dans l'infrastructure, soutien de systèmes financiers et fiscaux favorisant l'exploration, promotion de systèmes de réglementation plus agiles et efficaces, et investissement dans les initiatives de formation des Autochtones et d'innovation minière. Si les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada prennent des mesures pour mettre ce plan en oeuvre, il y aura une amélioration notable du contexte concurrentiel pour les nouveaux investissements dans l'exploration minérale et le développement minier. »

La demande croissante pour les minéraux et les métaux et la position du Canada comme réel chef de file des pratiques minières durables présentent un énorme potentiel pour le pays. En effet, il pourra se positionner comme fournisseur responsable capable de répondre aux besoins mondiaux.

« Bien qu'il reste beaucoup à faire pour consolider le leadership du secteur au pays et à l'étranger, nous sommes ravis de constater que le Canada a déjà mis en place des bases solides et sommes encouragés par les engagements envers le plan, conclut M. Gratton. L'énoncé économique de l'automne du gouvernement fédéral, qui comprenait le renouvellement pour cinq ans du crédit d'impôt pour l'exploration minière et l'amélioration du traitement de la déduction pour amortissement accélérée pour les projets portant sur les ressources naturelles, était un exemple précoce de mesures qui influenceraient grandement la compétitivité du Canada. Les gouvernements de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Colombie-Britannique ont déjà annoncé de nouvelles mesures pour appuyer les investissements dans leurs industries minières, et nous sommes impatients de voir la mise en oeuvre complète des plans d'action fédéral, provinciaux et territoriaux au cours des prochains mois. »

Secteur important de l'économie canadienne, l'industrie minière compte pour 97 milliards de dollars du PIB national et 19 % de la valeur totale des exportations canadiennes. Le secteur minier canadien emploie, directement et indirectement, 634 000 personnes partout au pays. Toute proportion gardée, il s'agit du plus grand employeur du secteur privé à embaucher des Autochtones et d'un client important des entreprises autochtones.

À propos de l'AMC

L'Association minière du Canada est l'organisme national qui représente l'industrie minière canadienne. Ses membres, qui sont responsables de la majeure partie de la production canadienne de métaux de base et précieux, d'uranium, de diamants, de charbon métallurgique, de pétrole extrait des sables bitumineux et de minéraux industriels, sont présents dans les secteurs de l'exploration minérale, de l'exploitation minière, de la fonte, de l'affinage et de la fabrication de produits semi-finis. Visitez le site www.mining.ca/fr pour obtenir plus de détails.

