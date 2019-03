Les ministres des Mines du Canada annoncent le Plan canadien pour les minéraux et les métaux pour un secteur des minéraux et des métaux concurrentiel, durable et responsable





TORONTO, le 3 mars 2019 /CNW/ - À titre de ministres responsables des mines, nous sommes fiers de présenter le Plan canadien pour les minéraux et les métaux (PCMM). Nous croyons que le PCMM deviendra une étape marquante de l'histoire de l'exploitation minière au Canada, en raison de ce qu'il offre aujourd'hui et pour la façon dont il peut être appliqué à l'avenir.

Le Canada est un pays riche en ressources minérales. Nous avons une obligation commune de nous assurer que le Canada exploite ces ressources d'une manière concurrentielle et durable. Nous devons donc porter une attention particulière aux considérations sociales, autochtones et environnementales, tout en tirant profit de l'avantage dont jouit le Canada à titre d'endroit attrayant où investir et faire des affaires.

Le PCMM est tourné vers l'avenir. Il porte sur les questions qui sont essentielles au succès d'une industrie des minéraux et des métaux moderne : la compétitivité, la participation des peuples autochtones, les avantages pour les communautés, le respect de l'environnement, l'innovation scientifique et technologique, et le leadership mondial.

Les discussions tenues dans le cadre de la préparation du PCMM avec divers groupes, comme des experts de l'innovation, des représentants autochtones, des organisations non gouvernementales, des entreprises privées, des associations de l'industrie et des jeunes, ont permis de recueillir des centaines d'idées et de confirmer que les Canadiens et les Canadiennes apprécient le rôle que l'exploitation minière joue dans notre économie et dans leur vie quotidienne.

À titre de ministres responsables des mines, nous nous sommes engagés à maintenir ce plan à jour afin de soutenir une industrie des minéraux et des métaux compétitive, durable et responsable pour les générations à venir.

« Dans un monde de plus en plus à la recherche de produits minéraux d'origine durable et responsable, le Canada est sans égal. À mesure que la demande mondiale de ressources exploitées de façon durable augmente, le Canada doit continuer de tirer parti de ses avantages naturels et humains pour assurer sa compétitivité sur les marchés mondiaux. »

Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles du Canada

Nota : Au moment de sa publication, le Plan canadien pour les minéraux et les métaux avait été adopté par tous les ministres des mines au Canada, à l'exception des ministres de l'Ontario et de la Saskatchewan.

