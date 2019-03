Les ministres des mines dévoilent le Plan canadien pour les minéraux et les métaux, un plan avant-gardiste qui inspirera et modèlera l'avenir du secteur minier canadien





TORONTO, le 3 mars 2019 /CNW/ - Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, en compagnie de ses homologues provinciaux et territoriaux, a dévoilé aujourd'hui le Plan canadien pour les minéraux et les métaux, qui marque une importante étape dans l'histoire du secteur minier de notre pays.

Né de vastes consultations auprès des Canadiens, le Plan contient une vision, des principes et des orientations stratégiques que peuvent adopter les gouvernements, l'industrie et les intervenants pour favoriser la compétitivité de l'industrie et son succès à long terme. Cette initiative générationnelle sensibilisera les Canadiens à l'importance du secteur des minéraux et des métaux, s'attaquera aux défis actuels et émergents et placera le pays en position de jouer un rôle crucial dans l'approvisionnement des minéraux et des métaux qui alimenteront une économie mondiale plus verte.

Le Plan définit six orientations stratégiques pour réaliser cette vision :

Développement économique et compétitivité : Le secteur des minéraux et des métaux canadiens présente l'environnement d'affaires et d'innovation le plus concurrentiel et le plus attrayant au monde pour les investisseurs.

Le secteur des minéraux et des métaux canadiens présente l'environnement d'affaires et d'innovation le plus concurrentiel et le plus attrayant au monde pour les investisseurs. Promouvoir la participation des peuples autochtones : Des débouchés économiques accrus pour les peuples autochtones et un soutien au processus de réconciliation.

Des débouchés économiques accrus pour les peuples autochtones et un soutien au processus de réconciliation. Environnement : La protection environnementale est à la base d'une industrie responsable et compétitive. Le Canada est un chef de file mondial au chapitre du raffermissement de la confiance du public, du développement des mines à faible empreinte écologique de demain et de la gestion de l'héritage des activités passées.

La protection environnementale est à la base d'une industrie responsable et compétitive. est un chef de file mondial au chapitre du raffermissement de la confiance du public, du développement des mines à faible empreinte écologique de demain et de la gestion de l'héritage des activités passées. Sciences, technologies et innovations : Une industrie moderne et novatrice appuyée par la science et la technologie de pointe dans l'ensemble du cycle de développement minéral.

Une industrie moderne et novatrice appuyée par la science et la technologie de pointe dans l'ensemble du cycle de développement minéral. Communautés : Les communautés accueillent favorablement les activités de développement durable des ressources minérales en raison des avantages qu'elles procurent.

Les communautés accueillent favorablement les activités de développement durable des ressources minérales en raison des avantages qu'elles procurent. Leadership mondial : Un avantage concurrentiel nettement amélioré et un leadership mondial accru pour le Canada.

Les ministres ont convenu que la prochaine Conférence des ministres de l'Énergie et des Mines qui se tiendra en juillet 2019 servirait de forum pour discuter des mesures à prendre pour réaliser la vision conformément aux six orientations stratégiques.

Les compétences et les avantages naturels que l'on retrouve au Canada profitent aux Canadiens et Canadiennes. En 2017, la production minérale s'est chiffrée à environ 44 milliards de dollars. Le Canada produit quelque 60 minéraux et métaux dans 200 mines en activité et 7 000 sablières et carrières de pierres. Le secteur des minéraux (qui comprend les activités d'exploration et d'exploitation minière, la première transformation et la fabrication de produits) génère 19 % des exportations nationales totales du Canada et représente 5 % du produit intérieur brut nominal (PIB).

Le secteur des minéraux et des métaux est un important employeur. Il génère 634 000 emplois directs et indirects à la grandeur du pays dans les régions rurales, urbaines et éloignées, dont 16 500 emplois sont occupés par des Autochtones. Environ 7 600 de ces emplois se trouvent en amont dans le sous-secteur de l'extraction minière, ce qui, de façon proportionnelle, fait de celui-ci le deuxième plus important employeur des peuples autochtones parmi les employeurs du secteur privé au Canada.

Citations

« Dans un monde de plus en plus à la recherche de produits minéraux acquis de manière durable et responsable, le Canada occupe une place sans pareil. Comme la demande mondiale pour des ressources exploitées de façon durable ne cesse de croître, le Canada doit continuer de tirer profit de ses avantages naturels et humains pour assurer sa compétitivité sur les marchés mondiaux. »

Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles du Canada

Nota : Au moment de sa publication, le Plan canadien pour les minéraux et les métaux avait été adopté par tous les ministres des mines au Canada, à l'exception des ministres de l'Ontario et de la Saskatchewan.

Renseignements connexes

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Communiqué envoyé le 3 mars 2019 à 14:15 et diffusé par :