Déclaration de la ministre Duncan à l'occasion de la clôture des Jeux d'hiver du Canada de 2019 à Red Deer





L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports, félicite tous les athlètes canadiens qui ont pris part aux Jeux d'hiver du Canada de 2019 à Red Deer

RED DEER, AB, le 3 mars 2019 /CNW/ - Alors que les Jeux d'hiver du Canada 2019 sont choses du passé, j'invite tous les Canadiens à se joindre à moi pour applaudir les performances exceptionnelles de nos athlètes durant les compétitions des deux dernières semaines à Red Deer. Je vous invite également à vous joindre à moi, afin d'appaudir les efforts de tous les ceux impliqués dans l'organisation de cet événement.

Une fois de plus, les Jeux du Canada ont offert à tous les participants, visiteurs et téléspectateurs une expérience inoubliable. Ils ont inspiré et motivé la prochaine génération d'athlètes canadiens. Que les participants à ces Jeux poursuivent leur carrière en intégrant des équipes nationales - ce que feront plusieurs d'entre eux - ou que Red Deer ait été le point culminant de leur expérience sportive, ces Jeux leur auront offert une précieuse expérience et des souvenirs mémorables.

Les Jeux du Canada laissent toujours derrière eux un héritage et des effets importants, et les Jeux de Red Deer ne feront pas exception. En se préparant à tenir ces Jeux, Red Deer a connu un développement économique et communautaire exceptionnel. Le soutien et les encouragements de la communauté locale - des gouvernements aux entreprises en passant par les bénévoles - ont été exceptionnels et ont permis d'offrir une merveilleuse vitrine aux jeunes athlètes du Canada, ainsi qu'à la ville de Red Deer.

Au nom du gouvernement du Canada et de tous les Canadiens, je félicite les athlètes - ainsi que les entraîneurs et les officiels et tous ceux qui les appuient - pour leurs performances, et je leur souhaite tout le succès possible dans leurs entreprises futures. Merci aux organisateurs et à tous les bénévoles pour leurs efforts exceptionnels dans la réalisation de ce formidable rendez-vous

Nous pouvons maintenant tourner notre regard vers les 28es Jeux du Canada, qui se tiendront dans la région de Niagara en 2021.

