La nouvelle Piëch Mark Zero : le plaisir de la conduite et de l'innovation pour la nouvelle ère de l'électricité





Piëch Automotive célèbre en première mondiale la nouvelle voiture sportive électrique Piëch Mark Zero au salon de l ' automobile de Genève dans la matinée du 5 mars à 11 h 45.

Piëch Automotive présente l ' étude d ' une nouvelle voiture électrique sportive pour puristes, baptisée la Piëch Mark Zero.

GT purement électrique avec une autonomie de 500 km (ou 311 miles) (WLTP)

Nouveau type de cellule d ' accumulateur : 80 % de charge en seulement 4 minutes 40

La voiture concept Piëch Mark Zero marque le début d ' une nouvelle famille de produits

Architecture flexible et ouverte de véhicule permettant une diversité de systèmes de moteurs et de carrosseries

Le groupe DESTEN est le partenaire de Piëch Automotive pour la batterie, tandis que Qingdao TGOOD Electric Co. Ltd. ?contribue à l'infrastructure de la charge

L'innovation à la rencontre de la sensation sportive. Un prototype de la nouvelle voiture électrique sportive Piëch Mark Zero associe les attributs typiques de la voiture de sport et les technologies innovatrices avec une carrosserie intemporelle et attrayante. C'est la première d'une famille de produits que Piëch Automotive va mettre sur le marché au cours des trois prochaines années. Son architecture flexible et ouverte de véhicule permet de faire appel à une diversité de systèmes de moteurs, comme les moteurs électriques, hybrides, à pile à combustible ou à combustion interne. La cellule de batterie d'un type entièrement nouveau dégage ne s'échauffe pratiquement pas pendant les phases de charge et de décharge ; elle présente un taux élevé de récupération et peut être chargée à 80 % en 4 minutes 40. Cela veut dire que la charge rapide prend à peine plus de temps que ce que demande le remplissage d'un réservoir d'essence conventionnel.

Piëch Automotive est un constructeur automobile germano-suisse basé à Zurich et à Munich. Il y a trois ans et demi, les fondeurs et propriétaires de Piëch Automotive, Toni Piëch et Rea Stark Rajcic, co-PDG et directeur de la création, ont eu l'idée de mettre au point une nouvelle architecture flexible de véhicule. La première voiture qu'ils ont créée est la Piëch Mark Zero, véhicule qui transpose la fascination pour la voiture de sport dans l'ère électrique. Elle sera présentée pour la première fois au Salon de l'automobile de Genève de 2019.

Piëch Automotive : le luxe intemporel

La marque Piëch place l'individu au coeur du luxe intemporel et de la technologie de pointe. Stark Rajcic, responsable de la créativité, le souligne ainsi : « Notre but, c'est de soutenir l'expérience émotionnelle de la conduite avec les technologies les plus actuelles. Cela veut dire aider le conducteur, et non le distraire. Et c'est ce que veut dire la sensation véritable de la voiture sportive : conduire, et non pas être conduit ! Bien entendu, l'architecture du véhicule est orientée vers la conduite autonome, mais nous gardons ceci pour les modèles à venir. »

Un ensemble qui permet de maîtriser une voiture sportive

Grâce à l'emplacement des batteries (une dans un tunnel central et le reste sur l'essieu arrière), la répartition des masses et le maniement sont prévus pour être semblables à ce qui se passe avec une voiture de sport conventionnelle avec un moteur thermique. Ceci permet, à la différence d'une installation dispersée sous le plancher, une position assise basse, typique d'une voiture de sport, de même qu'un maniement précis et une réaction immédiate pour le conducteur. Le co-PDG Piëch résume ainsi les exigences de produit pour la nouvelle Piëch Mark Zero : « Nous avons mis au point une voiture sportive que nous voudrions acheter nous-mêmes, et nous avons longuement parlé avec de nombreux enthousiastes sur ce qui manquait sur le marché. Nous voulons proposer une classique moderne qui ne soit pas soumise aux cycles de consommation. Le conducteur de cette voiture de sport devrait pouvoir savourer chaque minute qu'il y consacre. »

Une performance et une charge rapide : 80 % en 4 minutes 40

La Piëch Mark Zero est électrique Grand Tourisme avec une autonomie de 500 km (311 miles) selon la WLTP (procédure d'essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers). Ce type de cellule spéciale s'échauffe à peine au cours des phases de charge et de décharge. Des courants significativement plus élevés peuvent circuler, car la température de la cellule ne s'élève que légèrement. Outre le chargement conventionnel avec circuit de surveillance cellulaire (CSC), le mode de charge rapide permet une durée de charge extraordinairement courte, de seulement 4 minutes 40 pour obtenir 80 % de capacité de batterie, avec un taux de récupération exceptionnellement élevé. Grâce à une faible accumulation de chaleur, les batteries se refroidissent simplement à l'air. Ceci contribue à une réduction globale de poids d'environ 200 kg, d'où un poids total du véhicule de moins de 1 800 kg. Sur l'essieu frontal, un moteur asynchrone fournit 150 kW tandis que deux moteurs asynchrones produisent 150 kW chacun sur l'essieu arrière, une garantie pour une sensation typiquement sportive.

DESTEN et TGOOD partenaires pour une batterie et une charge novatrices

Le partenaire pour la batterie de Piëch Automotive est DESTEN Group Ltd. basé à Hong Kong en Chine, avec un centre de recherche et développement à Qingdao en Chine. DESTEN propose des lots de cellules et de batteries novatrices qui ont pour caractéristiques des temps de charge extrêmement courts avec développement en basse température. DESTEN cherche à présent à déployer dans l'industrie automobile les compétences qu'elle a acquises avec les batteries et les cellules dans le secteur grand public.

L'infrastructure nécessaire pour la charge est fournie par Qingdao TGOOD Electric Co. Ltd. à Qingdao en Chine et Hong Kong en Chine. Fondé en 2004 par des ingénieurs chinois et allemands, ce groupe de sociétés est coté à la bourse de Shenzhen en Chine et est un leader du marché pour les solutions eHouse. TGOOD exploite 210 000 stations de charge dans plus de 300 villes.

Piëch a déclaré : « Nous sommes fiers d'avoir trouvé deux partenaires aussi solides et novateurs. Ensemble avec nos partenaires, nous sommes ouverts à la coopération, que ce soit à propos de notre nouvelle architecture modulaire de véhicule, à propos de cellules novatrices de batteries ou à propos de leur infrastructure pour charge. »

L'équipe permanente de spécialistes possède une vaste expérience dans divers secteurs industriels pour avoir travaillé avec des constructeurs automobiles de renom dans le monde entier. De concert avec quelque 200 employés externes, elle a conçu une plateforme pour véhicule modulaire qui permet la mise au point d'une diversité de carrosseries et des variantes pour les roues motrices.

Grâce au concept modulaire, les véhicules fabriqués par Piëch Automotive peuvent être tenus à jour pendant de longues périodes, le logiciel et le matériel (par exemple les blocs de cellules de batterie) pouvant être actualisés ou remplacés s'il le faut. En parallèle, la structure modulaire permet un vaste choix de systèmes moteurs : moteur conventionnel à combustion interne, diverses sortes d'hybrides, entraînement électrique véritable ou pile à combustible : tous ces systèmes moteurs peuvent être réalisés sur une même architecture de véhicule. Dans une étape suivante, cette structure modulaire sera également proposée à d'autres fabricants dans l'interentreprises (B2B).

Trois versions de véhicules sont en projet : deux places, quatre places et SUV sportif (tout-terrain de loisir). D'autres concepts sont envisageables, comme la décapotable ou le pick-up.

La production aura lieu en coopération avec des partenaires expérimentés ayant un long historique de succès dans la fabrication sous contrat. La Piëch Mark Zero sera strictement développée et produite selon des normes allemandes de qualité. La décision concernant les partenaires de fabrication sera annoncée à un stade ultérieur.

Direction :

Toni Piëch, Co-PDG et directeur général du marketing de Piëch Automotive :

Après avoir obtenu son diplôme en études de l'Asie de l'Est à l'université de Princeton, Toni Piëch a passé douze années en Chine où il était copropriétaire d'une agence de médias, avant de revenir en Europe pour y fonder Piëch Automotive en 2016. Piëch vit à Zurich.

Rea Stark Rajcic, co-PDG et directeur de la création chez Piëch Automotive :

Rea Stark Rajcic a fondé sa première société avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans. Il a fréquenté l'école des arts de St Gallen et a reçu une formation de typographe et lithographe au Neue Zürcher Zeitung. Il a ensuite conçu des produits pour entre autres Panasonic, Sony et Canon au Japon. Stark Rajcic vit à Zurich.

Spécifications de la Piëch Mark Zero*

Dimensions :

Longueur / Largeur / Hauteur : 4 432/1 991/1 250 mm (avec rétroviseurs latéraux)

Garde au sol avant : 897 mm / arrière : 915 mm

Poids : inférieur à 1 800 kg

Empattement : 2 620 mm

Performances :

Rendement du système : Essieu avant : un moteur asynchrone fournissant 150 kW

Essieu arrière : deux moteurs asynchrones (découplés mécaniquement) fournissant 150 kW chacun

Accélération : 0 à 100 km/h en 3,2 secondes

Vitesse maximale : 250 km/h

* Les spécifications correspondent à des valeurs ciblées / statut de projet

