Traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout - Semaine de relâche - Service aérien assuré jusqu'au 10 mars pour faciliter la vie des familles

À la veille de la semaine de relâche scolaire, la Société des traversiers du Québec (STQ) confirme qu'une liaison aérienne sera offerte toute la semaine à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout. Ceux et celles qui souhaitent traverser d'une rive à...

Mazda Canada Inc. (MCI) a publié aujourd'hui des ventes totalisant 3 824 unités pour le mois de février, ce qui représente une augmentation de 17,1 % comparativement à février 2018. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 7 569 unités, ce...