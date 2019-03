16e Nuit blanche - L'hôtel de ville vous propose une soirée «vidéoludique» dans une ambiance sonore unique





MONTRÉAL, le 2 mars 2019 /CNW Telbec/ - La population montréalaise est invitée à venir découvrir ce soir des jeux vidéo inédits ou revisités, dans le cadre d'une soirée concoctée par le festival Montréal joue à l'hôtel de ville, avec la collaboration de l'organisation GrosJoueurs.

Lors de cette soirée intitulée ÉLECTRO-ARCADE offerte dans le cadre de la Nuit blanche, jeunes et adultes déambuleront parmi une dizaine de kiosques où il sera possible de tester des jeux vidéo ou encore de vivre des expériences créatives ou interactives parfois étonnantes, mais toujours amusantes. En outre, des développeurs de jeux vidéo locaux échangeront avec les participantes et participants sur leurs créations, dans une ambiance musicale rassembleuse et évoquant des univers sonores du «10e art».

« Cette activité ludique à l'hôtel de ville constitue une belle occasion de mettre en valeur l'une des forces vives de la création montréalaise, le jeu vidéo. J'invite tout le monde à venir s'amuser et à profiter de leur passage dans le magnifique édifice patrimonial pour en savoir plus sur le développement des jeux vidéo, qui contribue à faire de Montréal, l'une des métropoles créatives se démarquant le plus dans ce domaine », déclare la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« C'est avec un immense plaisir que nous ouvrons les portes de l'hôtel de ville pour la tenue d'une activité du festival Montréal joue. La Ville offre, le temps d'une soirée, des jeux vidéo populaires ou inédits, en y incluant un volet éducatif qui permettra au public d'en savoir plus sur les créations locales », ajoute Cathy Wong, présidente du conseil municipal.

Rappelons que la soirée ÉLECTRO-ARCADE aura lieu le samedi 2 mars, de 20 h à 1 h, dans le cadre de Nuit Blanche, une activité du festival Montréal en lumière. L'entrée est gratuite.

À propos du festival Montréal joue et GrosJoueurs

Organisé par les Bibliothèques de Montréal, en collaboration avec le Groupe Banque TD, le festival Montréal Joue se déroule du 23 février au 10 mars 2019. Au programme, plus de 300 activités ludiques permettant de s'initier et de plonger dans l'univers du jeu. Ce festival est, depuis sa création en 2013, le plus important festival du genre au Québec. Tout en célébrant la culture ludique à travers de multiples activités de jeux, le festival vise à faire connaître l'offre de services des Bibliothèques, qui mettent à la disposition de leurs abonnés plus de 17 000 jeux vidéo et 10 000 jouets et jeux de société à longueur d'année. Pour connaître sa programmation complète, consultez montrealjoue.ca.

GrosJoueurs est une organisation créative ayant pour mandat la diffusion et la démocratisation de la culture vidéo ludique.

