La Société canadienne du cancer se réjouit du jugement historique de la Cour d'appel du Québec sur la responsabilité des compagnies de tabac





MONTRÉAL, le 1er mars 2019 /CNW/ - La Société canadienne du cancer applaudit le jugement historique rendu aujourd'hui par la Cour d'appel du Québec qui oblige l'industrie du tabac à rendre des comptes pour les torts considérables qu'elle a causés.

La Cour d'appel du Québec a confirmé à l'unanimité (5-0) les conclusions de 2015 de la Cour Supérieure en matière de responsabilité contre l'industrie du tabac en concluant que celle-ci doit désormais verser environ 17 milliards de dollars en dommages et intérêts.

« L'industrie du tabac s'est comportée de façon malhonnête pendant des décennies et est responsable d'un grand nombre de souffrances, de maladies et de décès », affirme Rob Cunningham, avocat et analyste principal des politiques à la Société canadienne du cancer. C'est une question de justice que l'industrie du tabac soit tenue responsable des dégâts qu'elle a causés. Ce jugement unanime représente une défaite totale et retentissante pour l'industrie du tabac.»

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer est un organisme bénévole national, à caractère communautaire, dont la mission est l'éradication du cancer et l'amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par le cancer. Si vous souhaitez en savoir plus sur le cancer, consultez notre site Web cancer.ca ou appelez sans frais notre Service bilingue d'information sur le cancer au 1 888 939-3333.

SOURCE Canadian Cancer Society

Communiqué envoyé le 1 mars 2019 à 21:31 et diffusé par :