Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada en visite au Québec





MONTRÉAL, le 1er mars 2019 /CNW/ - Les Québécois de toute la province bénéficient des investissements du gouvernement du Canada dans le transport en commun, les installations sportives communautaires et d'autres projets d'infrastructure publique qui leur facilitent la vie et la rendent plus agréable.

Cette semaine, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, visitera des municipalités de la province pour constater comment nos investissements améliorent la qualité de vie des Québécois. Il rencontrera également des dirigeants de collectivités et d'entreprises pour mieux comprendre leurs besoins actuels et futurs en matière d'infrastructure.

Le 4 mars, le ministre Champagne visitera des installations qui ont bénéficié des investissements du gouvernement du Canada dans les infrastructures publiques et rencontrera des maires de la région des Laurentides pour discuter de leurs priorités économiques.

Le 5 mars, le ministre Champagne fera une annonce importante au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada. Le ministre Champagne s'adressera également à la Chambre de commerce de Joliette et visitera des sites d'infrastructures dans les régions de Lanaudière et de Longueuil, au Québec. Le ministre se rendra également à McMasterville pour faire une annonce en matière de transport en commun en vue de permettre aux gens de se déplacer plus facilement entre le travail et la maison.

Le 6 mars, le ministre Champagne s'adressera à la Chambre de commerce de Berthier.

Le 7 mars, le ministre Champagne terminera sa tournée en faisant plusieurs annonces au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada et en s'adressant à la Chambre de commerce de Sorel-Tracy.

Citations

« Notre gouvernement est fermement résolu à doter le Canada et le Québec d'infrastructures du 21è siècle modernes, résilientes et vertes. Depuis 2015, c'est plus de 680 projets qui ont été approuvés au Québec seulement. Notre plan ambitieux et historique contribue à améliorer de manière concrète la qualité de vie des gens et à générer de la croissance économique pour notre pays. Nous avons de l'ambition pour le Québec et ses régions. »

--François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada

Faits en bref

Le plan Investir dans le Canada du gouvernement du Canada prévoit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour les infrastructures publiques partout au pays.

du gouvernement du prévoit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour les infrastructures publiques partout au pays. En partenariat avec le Québec et les dirigeants municipaux, le gouvernement du Canada investit dans le transport en commun, les infrastructures vertes comme les réseaux de traitement de l'eau, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives et les infrastructures publiques dans les collectivités rurales et nordiques.

investit dans le transport en commun, les infrastructures vertes comme les réseaux de traitement de l'eau, les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives et les infrastructures publiques dans les collectivités rurales et nordiques. L'entente bilatérale conclue entre le Canada et le Québec prévoit un financement à long terme de plus de 7,5 milliards de dollars pour les infrastructures publiques les plus importantes au Québec.

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 1 mars 2019 à 18:50 et diffusé par :