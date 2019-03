Le ministre de la Famille fait le point sur la situation des trois garderies situées à Lévis





QUÉBEC, le 1er mars 2019 /CNW Telbec/ - Dans le but de venir en aide aux parents des enfants qui fréquentaient les trois garderies privées non subventionnées situées à Lévis, soit La Boîte à câlins, La Boîte à magie et La Boîte aux sourires, le ministère de la Famille, confirme que tout l'accompagnement possible a été fourni aux propriétaires actuels des trois garderies pour leur permettre de maintenir leurs activités.

Le Ministère a tout mis en oeuvre pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de rupture de services pour les parents. En effet, depuis lundi dernier, le Ministère a travaillé activement avec les propriétaires et les différents demandeurs intéressés à reprendre l'entreprise pour trouver des solutions à court terme et durables.

Le Ministère poursuit son accompagnement, notamment quant à la recherche d'options possibles.

Rappelons que les garderies privées non subventionnées, titulaires d'un permis délivré par le ministère de la Famille, sont des entreprises privées qui offrent des services à des particuliers. La Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance ne donne pas au Ministère l'autorité d'intervenir dans une relation contractuelle privée.

