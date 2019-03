Réponse de JTI-Macdonald à la décision rendue par la Cour d'appel du Québec





MISSISSAUGA, ON, le 1er mars 2019 /CNW/ - JTI-Macdonald est fondamentalement en désaccord avec le jugement rendu par la Cour d'appel du Québec et évalue actuellement les implications éventuelles de cette décision.

La société prendra toutes les mesures nécessaires et souhaitables pour défendre ses activités légitimes. Nous étudierons avec attention cette décision et considérerons toutes les options, incluant demander la permission de porter la décision en appel devant la Cour suprême du Canada.

Depuis les années 1950, les Canadiens sont fortement sensibilisés aux risques pour la santé que comporte le fait de fumer. Pour sensibiliser le public encore davantage, des mises en garde concernant les risques pour la santé figurent depuis 47 ans sur chaque paquet de cigarettes conforme à la loi.

Les autorités gouvernementales soumettent tous les aspects du commerce du tabac à une réglementation rigoureuse depuis des décennies. JTI-Macdonald se conforme à toutes les lois et à tous les règlements canadiens et québécois, en plus d'exercer ses activités commerciales selon un code de conduite strict.

À propos de JTI-Macdonald

Fondée en 1858, la société JTI-Macdonald compte près de 500 employés. Elle possède des installations de fabrication à Montréal, des bureaux administratifs à Mississauga et des bureaux de vente partout au pays.

