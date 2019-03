Meubles Léon Limitée publie ses résultats financiers du quatrième trimestre clos le 31 décembre 2018





TORONTO, le 27 févr. 2019 /CNW/ - Meubles Léon Limitée (« Léon » ou la « Société ») (TSX : LNF), a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du quatrième trimestre de 2018.

Faits saillants - Quatrième trimestre de 2018

Le chiffre d'affaires total 1 du réseau de magasins était de 726 547 000 $ au quatrième trimestre de 2018, comparativement à 723 255 000 $ au quatrième trimestre de 2017.

du réseau de magasins était de 726 547 000 $ au quatrième trimestre de 2018, comparativement à 723 255 000 $ au quatrième trimestre de 2017. Les produits se sont établis à 601 660 000 $ au quatrième trimestre de 2018, contre 596 851 000 $ au quatrième trimestre de 2017.

Le bénéfice net ajusté 1 a augmenté de 6 %, se chiffrant à 38 289 000 $ au quatrième trimestre de 2018, par rapport à 36 119 000 $ au quatrième trimestre de 2017.

a augmenté de 6 %, se chiffrant à 38 289 000 $ au quatrième trimestre de 2018, par rapport à 36 119 000 $ au quatrième trimestre de 2017. Le bénéfice dilué par action ajusté 1 a augmenté de 4,4 %, s'établissant à 0,47 $ au quatrième trimestre de 2018, comparativement à 0,45 $ au quatrième trimestre de 2017.

a augmenté de 4,4 %, s'établissant à 0,47 $ au quatrième trimestre de 2018, comparativement à 0,45 $ au quatrième trimestre de 2017. La dette nette, incluant les débentures convertibles, totalisait 14 259 000 $ au 31 décembre 2018, contre 138 909 000 $ au 31 décembre 2017.

Faits saillants - Exercice financier 2018

Le chiffre d'affaires total 1 du réseau de magasins a augmenté de 1,6 % pour atteindre 2 684 759 000 $ pour l'exercice 2018, comparativement à 2 641 254 000 $ pour l'exercice 2017.

du réseau de magasins a augmenté de 1,6 % pour atteindre 2 684 759 000 $ pour l'exercice 2018, comparativement à 2 641 254 000 $ pour l'exercice 2017. Les produits ont augmenté de 1,2 %, s'établissant à 2 241 437 000 $ pour l'exercice 2018, par rapport à 2 215 379 000 $ pour l'exercice 2017.

Le bénéfice net ajusté 1 a augmenté de 7,7 %, s'élevant à 106 691 000 $ pour l'exercice 2018, comparativement à 99 022 000 $ pour l'exercice 2017.

a augmenté de 7,7 %, s'élevant à 106 691 000 $ pour l'exercice 2018, comparativement à 99 022 000 $ pour l'exercice 2017. Le BAIIA ajusté 1 a progressé de 2,1 %, atteignant 188 756 000 $ pour l'exercice 2018, contre 184 798 000 $ pour l'exercice 2017.

a progressé de 2,1 %, atteignant 188 756 000 $ pour l'exercice 2018, contre 184 798 000 $ pour l'exercice 2017. Le bénéfice dilué par action ajusté1 a augmenté de 6,5 %, s'établissant à 1,31 $ pour l'exercice 2018, comparativement à 1,23 $ pour l'exercice 2017.

1 Voir la rubrique sur les mesures financières non conformes aux IFRS du présent communiqué.

« En dépit d'un léger fléchissement des dépenses des consommateurs dans l'ensemble du pays, l'exécution continue de notre stratégie et les efforts conjugués de tous les membres de notre équipe ont permis de générer à la fois des chiffres d'affaires et des bénéfices ajustés records en 2018, a déclaré Edward Leon, chef de la direction et président de Léon. Cette année, nous comptons aller de l'avant en concertant davantage nos efforts pour tenter d'accroître de manière prudente notre part de marché dans toutes les catégories en misant sur des programmes de marketing novateurs et des campagnes promotionnelles efficaces. Nous continuons d'améliorer les efficiences dans tous nos domaines d'activités grâce à notre mise en oeuvre de pratiques exemplaires dans les divisions de la Société. En tant que membres de l'équipe de direction, nous sommes convaincus que nos efforts continueront de générer une importante valeur pour les actionnaires, tirant parti des éléments suivants : notre réseau de magasins au détail national; un portefeuille d'entreprises de services de premier plan; un portefeuille immobilier appréciable; des propriétés en ligne profitables et en croissance rapide; et notre importante infrastructure de distribution nationale. »

Pour une description complète de l'emploi que fait la Société des mesures financières non conformes aux IFRS, consulter la rubrique « mesures financières non conformes aux IFRS » du présent communiqué.

Sommaire des faits saillants financiers



Pour les trimestres clos le 31 décembre (en milliers de dollars, sauf les pourcentages et les montants par action) 2018 2017 Augmentation (diminution) en $ Augmentation (diminution) en % Chiffre d'affaires total du réseau de magasins1, 2 726,547

723,255

3,292

0.5% Chiffre d'affaires des franchises1 124,887

126,404

(1,517)

(1.2%) Produits2 601,660

596,851

4,809

0.8% Chiffre d'affaires des magasins comparables1 587,800

588,398

(598)

(0.1%) Marge bénéficiaire brute en pourcentage des produits 44.61%

44.24%







Frais de vente, frais généraux et frais d'administration3 214,734

213,047

1,687

0.8% Frais de vente, frais généraux et frais d'administration3en pourcentage des produits 35.69%

35.70%







BAIIA ajusté1 62,362

61,600

762

1.2% Bénéfice net ajusté1 38,289

36,119

2,170

6.0% Bénéfice net 38,785

34,778

4,007

11.5% Bénéfice par action ajusté de base1 0.50 $ 0.48 $ 0.02 $ 4.2% Bénéfice dilué par action ajusté1 0.47 $ 0.45 $ 0.02 $ 4.4% Dividendes déclarés par action ordinaire 0.14 $ 0.12 $ 0.02 $ 16.7%

1 Mesures financières non conformes aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS » du présent communiqué pour obtenir de plus amples renseignements. 2 Les résultats des périodes comparatives ont été retraités pour qu'ils soient conformes à la présentation des résultats du trimestre clos le 31 décembre 2018 3 Frais de vente, frais généraux et frais d'administration

Produits

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2018, les produits se sont chiffrés à 601 660 000 $, par rapport à 596 851 000 $ au quatrième trimestre de l'année précédente. Les produits ont augmenté de 0,8 %, par rapport au trimestre précédent, en raison principalement d'une augmentation des ventes de matelas et des ventes commerciales.

Frais de vente, frais généraux et frais d'administration

Les frais de vente, frais généraux et frais d'administration exprimés en pourcentage des produits ont reculé au cours du trimestre à l'étude par rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent. Cette baisse s'explique par la gestion efficace de l'ensemble des frais de vente, frais généraux et frais d'administration tout au long du trimestre, conjuguée à l'augmentation des dépenses en publicité au cours du trimestre à l'étude pour stimuler l'achalandage à la fois dans les magasins au détail et dans les sites Web de la Société.

Bénéfice net ajusté et bénéfice dilué par action ajusté1

Tout en continuant de réduire notre dette, nous avons réduit de 771 000 $ nos charges financières nettes liées à la dette entre les deux trimestres correspondants. En raison de ce qui précède, le bénéfice net ajusté du quatrième trimestre de 2018 s'est établi à 38 289 000 $. Cela s'est traduit par un bénéfice dilué par action ajusté de 0,47 $ pour le trimestre (bénéfice net ajusté de 36 119 000 $ et bénéfice dilué par action ajusté de 0,45 $ en 2017).

Résultats d'exploitation consolidés pour les exercices clos les 31 décembre 2018 et 31 décembre 2017



Pour les exercices clos le 31 décembre (en milliers de dollars, sauf les pourcentages et les montants par action) 2018 2017 Augmentation en $ Augmentation en % Chiffre d'affaires total du réseau de magasins1, 2 2,684,759

2,641,254

43,505

1.6% Chiffre d'affaires des franchises1 443,322

425,875

17,447

4.1% Produits2 2,241,437

2,215,379

26,058

1.2% Chiffre d'affaires des magasins comparables1 2,196,767

2,190,664

6,103

0.3% Marge bénéficiaire brute en pourcentage des produits 43.58%

43.07%







Frais de vente, frais généraux et frais d'administration3 825,276

809,025

16,251

2.0% Frais de vente, frais généraux et frais d'administration3en pourcentage des produits 36.82%

36.52%







BAIIA ajusté1 188,756

184,798

3,958

2.1% Bénéfice net ajusté1 106,691

99,022

7,669

7.7% Bénéfice net 111,030

96,593

14,437

14.9% Bénéfice par action ajusté de base1 1.40 $ 1.36 $ 0.04 $ 2.9% Bénéfice dilué par action ajusté1 1.31 $ 1.23 $ 0.08 $ 6.5% Dividendes déclarés par action ordinaire 0.52 $ 0.48 $ 0.04 $ 8.3%

1 Mesures financières non conformes aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS » du présent communiqué pour obtenir de plus amples renseignements. 2 Les résultats des périodes comparatives ont été retraités pour qu'ils soient conformes à la présentation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2018 3 Frais de vente, frais généraux et frais d'administration

Produits

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, les produits se sont chiffrés à 2 241 437 000 $, par rapport à 2 215 379 000 $ pour l'exercice précédent. La hausse de produits de 26 058 000 $, ou 1,2 % par rapport à la période correspondante résulte principalement de l'accroissement des ventes de matelas en général.

Frais de vente, frais généraux et frais d'administration

Les frais de vente, frais généraux et frais d'administration exprimés en pourcentage des produits ont augmenté, s'établissant à 36,82 %, en progression de 30 points de base par rapport à l'exercice précédent, en raison des hausses du salaire minimum, des dépenses de publicité et des hausses des charges financières liées aux ventes financées.

Bénéfice net ajusté et bénéfice dilué par action ajusté1

Comme nous continuons de réduire notre dette, nous avons été en mesure de réduire de 3 574 000 $ nos charges financières nettes liées à la dette entre les deux périodes comparatives. En raison de ce qui précède, le bénéfice net ajusté pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'est établi à 106 691 000 $. Cela s'est traduit par un bénéfice dilué par action ajusté de 1,31 $ (bénéfice net ajusté de 99 022 000 $ et bénéfice dilué par action ajusté de 1,23 $ en 2017), une augmentation de 6,5 %.

Dividendes

Comme elle l'a annoncé précédemment, la Société a versé un dividende trimestriel de 0,14 $ le 7 janvier 2019. Nous sommes heureux d'annoncer aujourd'hui que les administrateurs ont déclaré un dividende trimestriel de 0,14 $ par action ordinaire, lequel sera versé le 8 avril 2019 aux actionnaires dûment inscrits à la clôture des marchés le 8 mars 2019. Depuis 2007, les dividendes versés par Meubles Léon Limitée sont des « dividendes déterminés » en vertu des changements apportés à la Loi de l'impôt sur le revenu par le projet de loi C-28 du Canada.

Perspectives

Malgré l'incertitude liée à certains indicateurs économiques clés, nous croyons que l'économie demeure relativement solide dans son ensemble, puisque nous avons quand même réussi à accroître les ventes et la rentabilité en 2018. Bien qu'il soit difficile de prédire le futur niveau de confiance des consommateurs et son éventuelle incidence sur les ventes au détail, nous avons la conviction que nos ventes et notre rentabilité iront en augmentant. Compte tenu de la situation financière enviable de la Société, notre principal objectif consiste à accroître notre part de marché et notre rentabilité. Nous demeurons centrés sur notre engagement à investir de façon soutenue dans l'innovation numérique qui permettra d'attirer davantage de clients à la fois vers nos propriétés de commerce électronique en ligne et nos 303 emplacements physiques d'un bout à l'autre du Canada.

Réseau de magasins

La Société possède 303 magasins de détail d'un océan à l'autre du Canada sous les diverses bannières indiquées ci-dessous, ce qui comprend également 100 franchises : nous comptons plus de 10 000 employés au Canada en incluant nos franchises.



Nombre de magasins



Nombre de magasins

Au 31 décembre



Au 31 décembre Bannière 2017 Ouverts Fermés 2018 Magasins détenus en propre de la bannière Léon 50 -- -- 50 Magasins franchisés de la bannière Léon 36 -- -- 36 Magasins de la bannière Appliance Canada 4 1 -- 5 Magasins détenus en propre de la bannière The Brick1 114 -- (1) 113 Magasins franchisés de la bannière The Brick 65 -- (1) 64 Établissements de la bannière The Brick Mattress Store 23 3 (1) 25 Brick Outlet 12 -- (2) 10 Nombre total de magasins 304 4 (5) 303









1Comprend la bannière Midnorthern Appliance

Mesures financières non conformes aux IFRS

La Société utilise des mesures financières qui n'ont pas de signification normalisée aux termes des IFRS et qui pourraient donc ne pas être comparables aux mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. La Société calcule les mesures financières non conformes aux IFRS en rajustant certaines mesures conformes aux IFRS pour des éléments précis que la Société considère comme importants, mais qui ne sont pas représentatifs du rendement d'exploitation sous?jacent des activités de la Société pendant la période, comme il est décrit ci-dessous :

Mesures non conformes aux IFRS Mesures conformes aux IFRS Bénéfice net ajusté Bénéfice net Bénéfice ajusté avant impôts sur le résultat Bénéfice avant impôts sur le résultat Résultat par action ajusté - de base Résultat par action - de base Résultat par action ajusté - dilué Résultat par action - dilué BAIIA ajusté Bénéfice net

Pour un rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS, veuillez consulter le rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, qui est disponible sur SEDAR à www.sedar.com.

Bénéfice net ajusté

Meubles Léon calcule les mesures comparables en excluant l'incidence des rajustements à la valeur de marché inclus dans le poste des états financiers Frais de vente, frais généraux et frais d'administration, liés à l'incidence nette des contrats de change à terme libellés en dollars américains et à un swap de taux d'intérêt sur les facilités de crédit à terme de la Société.

La direction est d'avis que l'exclusion du bénéfice de l'incidence des rajustements à la valeur de marché et les modifications qui y seraient apportées, jusqu'au règlement, établit une meilleure concordance entre l'intention et l'effet financier de ces contrats avec les flux de trésorerie sous-jacents.

Ce qui suit est un rapprochement du bénéfice net déclaré au bénéfice net ajusté, du résultat par action de base et dilué au résultat par action ajusté de base et dilué :









Pour le trimestre clos le Pour l'exercice clos le

31 décembre 31 décembre (en milliers de dollars, sauf les montants par action) 2018 2017 2018 2017 Bénéfice net 38,785

34,778

111,030

96,593

(Gain) perte après impôt et taxes à la valeur du marché pour les instruments financiers dérivés (496)

1,341

(4,339)

2,429

Bénéfice net ajusté 38,289

36,119

106,691

99,022

Résultat par action - de base 0.51 $ 0.46 $ 1.45 $ 1.32 $ Résultat par action - dilué 0.48 $ 0.43 $ 1.36 $ 1.20 $ Bénéfice par action ajusté de base 0.50 $ 0.48 $ 1.40 $ 1.36 $ Bénéfice dilué par action ajusté 0.47 $ 0.45 $ 1.31 $ 1.23 $

BAIIA ajusté

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôt sur le résultat et amortissement, et avant les rajustements à la valeur de marché liés aux changements apportés à la juste valeur des instruments financiers dérivés de la Société et les charges uniques imputables aux bénéfices (« BAIIA ajusté ») est une mesure financière non conforme aux IFRS utilisée par la Société. La Société considère le BAIIA ajusté comme une mesure efficace de la rentabilité du point de vue de l'exploitation, qui est communément perçue comme une mesure indirecte des flux de trésorerie d'exploitation, un important indicateur de succès pour nombre d'entreprises. Le BAIIA ajusté est une mesure financière non conforme aux IFRS utilisée par la Société. Le BAIIA ajusté de la Société pourrait ne pas être comparable au BAIIA ajusté d'autres entités, mais, de l'avis de la direction, il reflète de manière adéquate la situation financière particulière de Meubles Léon. Cette mesure n'est pas présentée comme un substitut du bénéfice net, lequel, conformément aux IFRS, est un indicateur du rendement opérationnel.

Ce qui suit est un rapprochement du bénéfice net déclaré au BAIIA ajusté :













Pour le trimestre clos le Pour l'exercice clos le

31 décembre 31 décembre (en milliers de dollars) 2018 2017 2018 2017 Bénéfice net 38,785 34,778 111,030 96,593 Charge fiscale 13,995 12,083 39,560 34,836 Charges financières, montant net 1,545 2,316 6,928 10,502 Amortissement 8,719 10,603 37,156 39,556 (Gain) perte à la valeur du marché pour les instruments financiers dérivés (682) 1,820 (5,918) 3,311 BAIIA ajusté 62,362 61,600 188,756 184,798

Chiffre d'affaires des magasins comparables

Le chiffre d'affaires des magasins comparables représente les ventes générées par des magasins ouverts depuis plus de 12 mois sur une base annuelle. Le chiffre d'affaires des magasins comparables ne constitue pas une mesure du bénéfice reconnue par les IFRS et il n'a pas une définition normalisée prescrite par les IFRS, mais il est un indicateur clé utilisé par la Société pour mesurer le rendement par rapport aux résultats de la période précédente. Le chiffre d'affaires des magasins comparables figurant dans le présent communiqué peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Cependant, cette mesure est couramment utilisée dans le secteur du commerce de détail. Nous croyons qu'il est utile de communiquer cette mesure pour les investisseurs parce qu'elle leur permet de mieux comprendre le niveau de croissance de notre entreprise.

Chiffre d'affaires total du réseau de magasins

Le chiffre d'affaires total du réseau de magasins représente les produits agrégés comptabilisés dans les états financiers consolidés de la Société plus les ventes aux clients effectuées dans les magasins franchisés qui ne sont pas comprises dans les produits présentés dans les états financiers consolidés de la Société. Le chiffre d'affaires total du réseau de magasins ne constitue pas une mesure reconnue par les IFRS et il n'a pas une définition normalisée prescrite par les IFRS, mais il est un indicateur clé utilisé par la Société pour mesurer le rendement par rapport aux résultats de la période précédente. Par conséquent, le chiffre d'affaires total du réseau de magasins figurant dans ce communiqué peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Nous croyons qu'il est utile de communiquer cette mesure pour les investisseurs parce qu'elle sert d'indicateur de la force du réseau global de magasins de la Société, qui a au bout du compte une incidence sur les résultats financiers.

Chiffre d'affaires des franchises

Le chiffre d'affaires des franchises représente les ventes aux clients effectuées dans les magasins franchisés qui ne sont pas comprises dans les produits présentés dans les états financiers consolidés de la Société ni dans le chiffre d'affaires des magasins comparables présenté dans ce communiqué. Le chiffre d'affaires des franchises ne constitue pas une mesure reconnue par les IFRS et il n'a pas une définition normalisée prescrite par les IFRS, mais il est un indicateur clé utilisé par la Société pour mesurer le rendement par rapport aux résultats de la période précédente. Par conséquent, le chiffre d'affaires des franchises figurant dans ce communiqué peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Encore une fois, nous croyons qu'il est utile de communiquer cette mesure pour les investisseurs parce qu'elle sert d'indicateur de la force des marques de la Société, qui a au bout du compte une incidence sur les résultats financiers.

Principales données financières consolidées

Le sommaire des données financières présentées ci-dessous a été préparé conformément à la Norme comptable internationale 34, Information financière intermédiaire, pour les trimestres et les exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017. Les données financières non auditées présentées ont été préparées de la même manière que nos états financiers consolidés audités de l'exercice 2017. Les données fournies dans le présent document ne comprennent pas les informations requises par les IFRS et devraient être lues parallèlement aux états financiers consolidés audités de la Société, accessibles dans le profil de la Société sur le site Web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Meubles Léon Limitée ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉ)







Au 31 décembre Au 31 décembre (en milliers de dollars) 2018 2017





ACTIFS



Actifs courants



Trésorerie et équivalents de trésorerie 90,267 36,207 Titres négociables soumis à restrictions 5,994 13,778 Titres de créance 54,759 41,128 Titres de participation 33,862 26,199 Comptes clients 122,131 138,516 Actif d'impôts exigibles 8,413 2,042 Stocks 329,317 317,914 Coûts d'acquisition reportés 7,899 5,841 Coûts de financement reportés 276 541 Charges payées d'avance et autres actifs 8,335 6,382 Total des actifs courants 661,253 588,548 Autres actifs 484 - Coûts d'acquisition reportés 11,751 14,632 Prêt 13,191 - Immobilisations corporelles 321,597 336,748 Immeubles de placement 17,072 17,529 Immobilisations incorporelles 300,896 306,286 Goodwill 390,120 390,120 Actifs d'impôt reportés 7,208 7,592 Total de l'actif 1,723,572 1,661,455





PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES



Passifs courants



Fournisseurs et autres créditeurs 247,136 234,478 Provisions 11,687 8,791 Impôts sur le bénéfice à payer 7,338 7,517 Dépôts des clients 146,362 128,078 Dettes résultant des contrats de location-financement 1,415 1,421 Dividendes à payer 10,690 9,140 Produits reportés tirés des programmes de garanties prolongées 38,180 24,979 Prêts et emprunts 144,712 - Autres passifs - 5,434 Total du passif courant 607,520 419,838 Prêts et emprunts - 194,439 Débentures convertibles 48,435 48,004 Dettes résultant des contrats de location-financement 7,784 9,053 Produits reportés tirés des programmes de garanties prolongées 110,126 122,773 Passif lié aux actions rachetables 13 157 Passif reporté au titre de la charge de loyer et des incitatifs à la location 11,021 10,791 Passifs d'impôts reportés 81,311 83,352 Total du passif 866,210 888,407





Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la Société



Actions ordinaires 111,956 93,392 Part du capital-actions des débentures convertibles 3,546 3,555 Bénéfices non répartis 743,399 674,883 Cumul des autres éléments du résultat global (1,539) 1,218 Total des capitaux propres 857,362 773,048 Total des passifs et des capitaux propres 1,723,572 1,661,455







Meubles Léon Limitée ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS (NON AUDITÉ)

Exercice clos le 31 décembre (en milliers de dollars canadiens, sauf les actions en circulation et les bénéfices par action) 2018 2017









Produits 2,241,437

2,215,379

Coût des ventes 1,264,561

1,261,112

Marge brute 976,876

954,267

Charges opérationnelles







Frais de vente, frais généraux et frais d'administration 825,276

809,025

Bénéfice d'exploitation 151,600

145,242

Charges financières (9,396)

(11,952)

Produits financiers 2,468

1,450

Variation de la juste valeur des instruments dérivés 5,918

(3,311)

Bénéfice net avant impôts sur le résultat 150,590

131,429

Charge fiscale 39,560

34,836

Résultat net pour l'exercice 111,030

96,593











Résultat par action







De base 1.45 $ 1.32 $ Dilué 1.36 $ 1.20 $

Meubles Léon Limitée ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉ)





Exercice clos le 31 décembre (en milliers de dollars) 2018 2017





ACTIVITÉS D'EXPLOITATION



Bénéfice net pour l'exercice 111,030 96,593 Ajouter (déduire) les éléments ne nécessitant pas une sortie de fonds



Amortissement des immobilisations corporelles et des immeubles de placement 30,628 33,231 Amortissement des immobilisations incorporelles 6,528 6,325 Amortissement des produits reportés tirés des programmes de garanties prolongées (64,376) (58,771) Charges financières, montant net 7,122 10,502 Impôts sur les bénéfices reportés (1,611) (6,043) (Gain) perte sur la vente d'immobilisations corporelles et d'immeubles de placement (315) 286 Gain sur la vente de titres de créance et de titres de participation - 123

89,006 82,246 Variation nette des soldes hors caisse du fonds de roulement



lié à l'exploitation 28,138 12,962 Espèces reçues à la vente de garanties prolongées 64,930 61,395 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 182,074 156,603





ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT



Achat d'immobilisations corporelles et d'immeubles de placement (19,650) (55,041) Achat d'immobilisations incorporelles (1,138) (1,164) Produit de la vente d'immobilisations corporelles et d'immeubles de placement 4,950 748 Achat de titres de créance et de titres de participation (42,614) (53,530) Produit tiré de la vente de titres de créance et de titres de participation 25,843 29,639 Intérêts reçus 2,468 1,325 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (30,141) (78,023)





ACTIVITÉS DE FINANCEMENT



Remboursement des contrats de location-financement (1,193) (1,346) Dividendes versés (38,166) (33,179) Diminution des prêts pour l'achat d'actions rachetables par les employés 3,151 4,004 Rachat d'actions ordinaires (3,058) - Remboursement du prêt à terme (50,000) (45,000) Charges financières payées - (56) Intérêts payés (8,607) (10,781) Flux de trésorerie liés aux activités de financement (97,873) (86,358) Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie



au cours de l'exercice 54,060 (7,778) Trésorerie et équivalents de trésorerie, à l'ouverture de l'exercice 36,207 43,985 Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la clôture de l'exercice 90,267 36,207

Meubles Léon Limitée

Meubles Léon Limitée est le plus important détaillant de meubles, d'appareils électroménagers et d'appareils électroniques au Canada. Nos bannières de détail sont les suivantes : Léon, The Brick, The Brick Mattress Store et The Brick Outlet. Enfin, avec la bannière Midnorthern Appliance de la division The Brick et la bannière Appliance Canada, la Société est le plus important détaillant d'appareils électroménagers auprès des constructeurs, des promoteurs immobiliers, des hôtels et des entreprises de gestion immobilière. Meubles Léon possède 303 magasins de détail sous diverses bannières d'un océan à l'autre au pays. La Société exploite trois sites Web : leons.ca, thebrick.com et furniture.ca.

Énoncés prospectifs

Les renseignements fournis dans ce communiqué qui ne sont pas des données factuelles actuelles ou historiques peuvent constituer des renseignements prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières, notamment des renseignements financiers prospectifs et des perspectives financières. Ces renseignements se fondent sur certaines hypothèses concernant la croissance prévue, les résultats d'exploitation, le rendement de l'entreprise, et les perspectives et occasions d'affaires. Bien que la Société considère ces hypothèses comme étant raisonnables en fonction de l'information dont elle dispose à l'heure actuelle, celles-ci pourraient se révéler inexactes. Les renseignements prospectifs sont assujettis à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de la Société. Parmi ces risques, incertitudes et autres facteurs, on trouve : le risque de crédit, de marché, de change, opérationnel, de liquidité et de financement, comprenant les changements de la situation économique, les taux d'intérêts ou d'imposition, le moment choisi pour les produits futurs et leur acceptation par le marché, et la concurrence sur les marchés de la Société.

Dans la mesure où les déclarations prospectives dans ce communiqué constituent des renseignements financiers prospectifs ou des perspectives financières, au sens des lois sur les valeurs mobilières, ces déclarations décrivent le potentiel de la Société et les lecteurs doivent savoir que ces déclarations peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Les renseignements financiers prospectifs et les perspectives financières, comme les renseignements prospectifs en général, se fondent sur des hypothèses et sont assujettis à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs. Les résultats réels peuvent différer de façon importante des prévisions actuelles de la Société. À l'exception de ce qui est exigé en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, la Société ne s'engage pas à mettre à jour les renseignements prospectifs à un moment donné. En conséquence, le lecteur ne doit pas accorder une importance indue à ces renseignements prospectifs, ni s'y fier à une autre date. Tous les renseignements prospectifs contenus dans ce communiqué sont expressément et entièrement fournis sous réserve de la présente mise en garde.

SOURCE Meubles Leon Limitée

Communiqué envoyé le 1 mars 2019 à 17:39 et diffusé par :