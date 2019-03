Dynacor reçoit des résultats géophysiques positifs; en attente du permis de forage





MONTRÉAL, 01 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dynacor (TSX : DNG) indique qu'elle vient de recevoir des résultats géophysiques positifs qui coïncident avec les anomalies aurifères de surface déjà découvertes sur le projet Tumipampa au Pérou. Dynacor commencera le forage dès réception du permis de forage délivré par le MEM péruvien (ministère de l'Énergie et des Mines).

RÉSULTATS DU LEVÉ GÉOPHYSIQUE : (voir figures 1 et 2)

La décision d'effectuer un levé a été prise en mars 2018 et le levé a été effectué par Valdor Sudamérica SAC. Un levé géophysique par polarisation induite couvrant la zone disséminée qui comprend la Breccia Sumac, la grille Oro Baritina et d'autres zones minéralisées de quartzites de Tumipampa a été tracé.

La zone de levé par polarisation induite :

102,45 km (kilomètres)





74,10 km sur la grille Breccia Sumac (zone disséminée)





28,35 km sur la grille Oro Baritina (située dans les nouvelles concessions minières au sud de la Breccia Sumac)

L'équipe géophysique a commencé les levés le 15 mai 2018 et les a terminés sur la grille Breccia Sumac le 5 octobre 2018 et sur la grille Oro Baritina le 26 octobre 2018.

La polarisation induite sur la grille Breccia Sumac a mis en évidence des résultats géophysiques positifs associés à des anomalies de chargeabilité et de résistivité élevées.

Chargeabilité : de la ligne L500W à la ligne L0E avec extension possible jusqu'à la ligne L400E 500 à 900 m (mètres) de longueur d'anomalies 100 à 300 m de large pour des profondeurs de 200 à 300 m



Les anomalies de chargeabilité coïncident avec les anomalies des échantillons de surface antérieurs qui ont donné des valeurs allant de 1,00 g/t Au à 35,58 g/t Au (voir communiqué de presse du 27 février 2015)

FORAGE PRÉVU

La première phase de douze (12) trous :

4 410 mètres au total Cibles de priorité 1 : 2 910 m (8 trous) Cibles de priorité 2 : 1 500 m (4 trous)



Cibles de priorité 1 (zone disséminée)



Breccia Sumac : les résultats géophysiques positifs et les échantillons de surface ont permis de définir six (6) cibles de forage peu profondes et de priorité élevée sur la Breccia Sumac. Les cibles de forage sont tracées de façon à recouper les valeurs géophysiques les plus élevées et l'emplacement des échantillons de surface révélant de fortes anomalies aurifères recueillis par le passé.

Les cibles de forage de la Breccia Sumac :

Forage d'anomalies de chargeabilité près de la surface



Jusqu'à 300 m sur les lignes L0, L200W, L300W, L525W et L400E

Veine Esperanza : une (1) cible de forage à priorité élevée en raison du résultat géophysique positif lié à l'extension de la veine.

Forage des anomalies de chargeabilité et de résistivité près de la surface



Jusqu'à 200 m sur la ligne L0E

Veine Diana : une (1) nouvelle cible de forage de forte priorité est identifiée dans la veine Diana et pourrait être liée aux anomalies de la Breccia Sumac.

Forage des anomalies de chargeabilité et de résistivité près de la surface



Jusqu'à 300 m sur la ligne L400E

Cibles de priorité 2

Quatre (4) nouvelles cibles de forage totalisant 1 500 m permettront de tester d'autres anomalies géophysiques élevées sur les sections L400E, L700E, L800E et L1100E.

La préparation de la deuxième phase du programme de forage débutera après la réception des résultats d'analyse de la première phase.

PERMIS DE FORAGE DÉLIVRÉ PAR LE MEM PÉRUVIEN : MISE À JOUR

Au cours du premier trimestre 2018, la société a demandé un permis d'exploration visant une extension de la propriété Tumipampa En raison de changements apportés l'an dernier à la réglementation, tous les projets d'exploration dans le secteur minier péruvien sont retardés. À ce jour, toutes les études et les données demandées ont été soumises au MEM péruvien.

Dès réception du permis, Dynacor commencera les forages sur les quartzites disséminés et minéralisés ainsi que sur la Breccia Sumac.

Le chef géologue de Dynacor, Alonso Sanchez, a déclaré : « Au cours des deux dernières années, des rapports indépendants provenant d'importantes Sociétés minières ont indiqué un intérêt pour ces deux zones. Les résultats géophysiques récents viennent appuyer cette théorie et renforcent la confiance dans nos cibles de forage établies avant le levé. Nous sommes impatients de forer les zones de la Breccia Sumac et des quartzites disséminées dès réception de notre permis. Nous prévoyons de forer 3 à 4 trous par mois et nous espérons publier la première série de résultats sur le marché environ 50 à 60 jours après le début du forage. »

EXPLOITATION MINIÈRE DU SYSTÈME DE VEINES SOUTERRAIN DE MANTO DORADO À TUMIPAMPA (voir figure 4)

Dynacor est sur le point de conclure un accord avec une équipe d'exploitation minière artisanale bien structurée, issue de la communauté des Pachaconas, pour commencer à extraire le minerai d'or du système de veines souterrain à haute teneur développé à Tumipampa. En décembre 2017, la communauté Pachaconas a octroyé à Dynacor un accord de passage afin d'accéder à la zone minéralisée disséminée avec des appareils de forage au diamant.

Au cours de ces discussions, un plan de travail à petite échelle a été élaboré par les deux parties. Le plan stipule que les mineurs artisanaux pourront extraire du minerai d'une galerie montante de 71 mètres de long à une teneur moyenne de 21,109 g/t Au directement au-dessus du Manto Dorado. (voir figure 4)

Dans le cadre de cet accord, Dynacor achètera le minerai des mineurs artisanaux, minerai qui sera ensuite traité à l'usine de traitement de minerai Veta Dorada de Dynacor située à Chala, au Pérou.

Une fois l'approbation finale des deux parties obtenue, Dynacor publiera un communiqué de presse.

PERSPECTIVES DE PRODUCTION 2019

Les perspectives de production de Dynacor en 2019 reflètent la stabilité de la production d'or avec une augmentation jusqu'à 82 à 92 000 onces par rapport à la production de 81 314 onces de 2018. Au quatrième trimestre 2018, l'usine de Veta Dorada au Pérou a fonctionné à 94 % de sa capacité totale. Des niveaux de production stables et l'amélioration continue de l'usine contribueront à la réduction des coûts d'opération et devraient avoir un impact positif sur les flux de trésorerie générés par les opérations.

Puisque la société approche de sa première phase de pleine capacité (300 tonnes par jour), la direction ne fournira pas de mises à jour mensuelles sur la production en 2019. Par conséquent, nous présenterons des mises à jour trimestrielles de la production conformément aux pratiques de l'industrie.

PROFIL DE DYNACOR

Dynacor est une société dont le siège se situe à Montréal, au Canada, et qui produit de l'or dans le cadre d'opérations de traitement de minerai. Dynacor produit et explore au Pérou où son équipe dirigeante possède des décennies d'expérience. En 2018, Dynacor a produit 81 314 onces d'or, un record qui représente une augmentation de 1,8 % par rapport à 2017 (79 897 onces). Dynacor est inscrite à la bourse de Toronto (DNG) et à l'OTC aux États-Unis (avec le symbole DNGDF).

RENSEIGNEMENTS PRÉVISIONNELS

Certains renseignements donnés ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant causer une différence substantielle entre les résultats actuels, les performances ou les succès avérés de Dynacor, ou les résultats de l'industrie, et les résultats, performances ou succès explicites ou implicites dans les présentes prévisions. Les renseignements donnés reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et performances futurs au moment de la rédaction du présent communiqué.

