PDAC 2019 - Le ministre Julien à Toronto pour faire rayonner le potentiel minier du Québec





QUÉBEC, le 1er mars 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Jonatan Julien, prendra part au plus grand congrès sur l'exploration minière à l'échelle mondiale, le Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC), présenté à Toronto du 3 au 6 mars, afin de promouvoir la richesse du secteur minier québécois et de faire connaître ses excellentes perspectives de développement auprès des principaux acteurs de l'industrie.

Ce rendez-vous annuel, qui rassemble près de vingt-cinq mille participants venant d'une centaine de pays, permettra au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) de faire connaître le fort potentiel minier du territoire et de mettre en valeur l'expertise québécoise reconnue mondialement, tant pour l'exploration que pour l'exploitation. Plus d'une soixantaine d'entreprises québécoises y seront également.

À sa première participation au PDAC, le ministre Julien en profitera pour rencontrer des investisseurs et des développeurs potentiels. Il aura notamment l'occasion de positionner le Québec comme l'un des acteurs majeurs du secteur minier. Il fera valoir auprès des investisseurs étrangers et des entreprises les avantages concurrentiels du Québec, tels que la qualité de la main-d'oeuvre, l'énergie propre et abordable ainsi que le potentiel minéral recherché et diversifié. Il rappellera également que des outils performants sont mis à la disposition des entreprises minières par le Ministère, sans oublier de mentionner le précieux atout qui caractérise le Québec, sa stabilité politique et économique qui le place au quatrième rang mondial des endroits les plus attrayants pour l'investissement minier, selon le dernier sondage de l'Institut Fraser.

Le congrès sera aussi l'occasion pour le ministre d'assister au lancement du Plan canadien pour les minéraux et les métaux avec son homologue fédéral et à la Soirée du Québec organisée par Investissement Québec, le Bureau du Québec à Toronto et le MERN, une activité de maillage entre des compagnies d'exploration québécoises à la recherche de financement et des investisseurs canadiens et étrangers.

Citation :

« Le Québec est l'un des territoires parmi les plus attrayants au monde pour l'investissement minier, comme l'a justement souligné l'institut Fraser. Grâce à notre riche potentiel minéral, notre base de données comportant des connaissances géoscientifiques à jour et facilement accessibles et notre main-d'oeuvre qualifiée, combinés à plusieurs autres atouts, je crois fermement que nous offrons un environnement parfait pour les entreprises d'ici et d'ailleurs. Pour notre gouvernement, le PDAC est une occasion unique de vous présenter le Québec comme un partenaire de confiance, ouvert aux perspectives d'investissements miniers, tout en faisant valoir notre volonté de développer nos ressources de manière responsable et durable au bénéfice de tous les Québécois et Québécoises. »

M. Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Faits saillants :

Depuis sa création en 1932, le PDAC est l'une des plus importantes plateformes de l'industrie minière pour la présentation de projets d'exploration, des nouvelles technologies et services destinés au secteur minier.

Le secteur minier représente en moyenne près de 3,05 G$ d'investissements annuellement pour le Québec et génère près de 30 000 emplois directs et indirects. À lui seul, le réseau des fournisseurs et équipementiers compte 3 950 entreprises québécoises.

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mern.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://fr-ca.facebook.com/EnergieRessourcesNaturelles

https://twitter.com/mern_quebec

Source :

Claude Potvin

Attachée de presse

Ministre de l'Énergie

et des Ressources naturelles

Tél. : 418 928-9921

SOURCE Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

Communiqué envoyé le 1 mars 2019 à 17:19 et diffusé par :