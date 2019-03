La Banque Scotia finalise l'acquisition de 97,44 % de Banco Dominicano del Progreso





TORONTO et SAINT-DOMINGUE, Dominican Republic, le 1er mars 2019 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui qu'elle avait réussi à finaliser l'acquisition de 97,44 % de Banco Dominicano del Progreso (BDP), après avoir reçu l'approbation réglementaire de la Surintendance des banques et du Conseil monétaire de la Banque centrale de la République dominicaine.

« Nous sommes très heureux d'avoir pu finaliser cette transaction, qui découle de notre stratégie visant à accroître notre présence dans les marchés économiquement stables offrant des perspectives de croissance et qui vient accroître et renforcer nos activités au pays. Nous sommes en train de bâtir une banque plus agile et plus moderne afin de continuer à améliorer l'expérience offerte à nos clients grâce à des produits et à des services financiers optimisés », a déclaré Gonzalo Parral, chef de la direction, Scotiabank Dominican Republic.

Par cette acquisition, la Banque Scotia consolide sa position au quatrième rang pour les actifs dans le secteur des services bancaires complets et au troisième rang dans le secteur des cartes de crédit en République dominicaine, grâce à une part du marché de 17 %. Les activités de la Banco Dominicano del Progreso acquises par la Banque regroupent 57 succursales, 184 guichets automatiques et plus de 160 sous-agences bancaires au service de plus de 250 000 clients des services bancaires aux particuliers et aux entreprises.

Pour en savoir plus sur l'intégration, consultez les sites Web www.scotiabank.com.do et www.progreso.com.do.

