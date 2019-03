Formation de majordome à l'ITHQ : Une expérience hors du commun!





MONTRÉAL, le 1er mars 2019 /CNW Telbec/ - Cette semaine, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie (ITHQ) présentait la 2e édition de sa formation intensive intitulée « À la mémoire de Pierre Gagné : À la découverte du métier de majordome... une expérience à vivre! ». Grâce une collaboration entre la Fondation de l'ITHQ, Mme Lorraine Frappier, épouse de feu M. Pierre Gagné, ainsi que de généreux donateurs, 12 participants ont pu bénéficier des cours exceptionnels dispensés par Clarence McLeod, butler royal diplômé de la « Guild of Professional English Butlers » de Londres.

Pendant le programme, les étudiants ont pu se familiariser avec l'histoire du métier de majordome, les bons comportements à adopter, l'écoute des besoins du client, tout en abordant les aspects plus techniques de cette profession (préparation des chambres, cirage de chaussure, résolution de problèmes, etc.).

Les deux participants qui se sont le plus démarqués par leur motivation et leur désir d'apprendre, Jonathan Long et Isabelle Pilon-Leblond, ont reçu la bourse Pierre-Gagné d'une valeur de 500 $ à l'issue de leur formation.

Diplômé en 1967 de l'École Internationale d'Hôtellerie Inc., l'ancêtre de l'ITHQ, M. Pierre Gagné a travaillé dans le secteur de l'hôtellerie pour ensuite s'investir comme majordome à partir de 1994. M. Gagné a consacré 18 ans de sa vie à la fonction de majordome auprès de quatre premiers ministres du Québec, soient messieurs Jacques Parizeau, Lucien Bouchard, Bernard Landry et Jean Charest.

À propos de la Fondation de l'ITHQ

Créée en 2003, la Fondation de l'ITHQ est un organisme sans but lucratif qui a pour mission d'organiser des activités de financement dans le but de soutenir le développement de l'ITHQ, incluant celui de ses étudiants, de ses professeurs et de ses outils pédagogiques, ainsi que son rayonnement à titre d'établissement d'excellence. Depuis 2003, la Fondation a remis plus de 1,7 million de dollars en bourses aux étudiants et aux diplômés de l'ITHQ.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie. Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école 4 étoiles, deux restaurants d'application pédagogique et un service de recherche, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (secondaire, collégial et universitaire). Reconnu pour l'excellence de ses formations qui répondent aux plus hauts standards de l'industrie, l'ITHQ offre aussi des cours destinés aux professionnels ainsi qu'au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ et camp culinaire).

SOURCE Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Communiqué envoyé le 1 mars 2019 à 17:12 et diffusé par :