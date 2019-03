La Banque Scotia finalise l'acquisition de 51 % de Banco Cencosud au Pérou





TORONTO et LIMA, le 1er mars 2019 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui qu'elle a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire de 51 % dans Banco Cencosud, après avoir reçu l'approbation réglementaire des autorités péruviennes. La Banque Scotia et Banco Cencosud géreront conjointement les activités de carte de crédit et offriront d'autres produits et services aux clients dans le cadre d'un partenariat de 15 ans. La Banque Scotia et Cencosud ont des ententes similaires au Chili et en Colombie. Grâce à cette acquisition, la Banque Scotia devient le deuxième plus important émetteur de carte de crédit au Pérou.

« Ce partenariat avec Cencosud a été fructueux, puisque nous avons commencé à exploiter le potentiel se trouvant du côté du crédit à la consommation, explique Miguel Uccelli, chef de la direction et directeur national de Scotiabank Peru. Cette acquisition nous permet de conclure une autre étape de notre stratégie visant à renforcer nos activités dans les secteurs du crédit à la consommation et des cartes de crédit au Pérou. De plus, elle s'inscrit parfaitement dans notre vision mondiale, à savoir accroître notre présence dans les pays de l'Alliance du Pacifique que sont la Colombie, le Chili, le Mexique et le Pérou », conclut-il.

« Nous voulons que le personnel de Banco Cencosud et de la Banque Scotia nous aide à améliorer l'expérience de tous nos clients, indique Carlos Morante, chef de la direction de Banco Cencosud qui sera aussi responsable des activités réalisées sous le nouveau nom de CAJA CAT PERÚ. Les produits que nos clients ont déjà ne changeront pas, les conditions demeureront les mêmes, mais les clients bénéficieront d'un meilleur soutien. Nous continuerons d'exercer nos activités séparément, en tenant compte des particularités de chaque entreprise, et nous garderons notre équipe d'employés actuelle, précise-t-il. Aucun client ne devra changer de carte de crédit ni quelque autre produit que ce soit. Rien ne change », conclut-il.

Cencosud Peru est propriétaire du deuxième supermarché en importance et de la quatrième plus importante chaîne de grands magasins au Pérou. Cencosud exerce ses activités au Pérou depuis 2007 en exploitant la marque des supermarchés Wong, des supermarchés Metro et des grands magasins Paris; elle est aussi propriétaire de plusieurs centres commerciaux.

