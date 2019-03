La Légion royale canadienne souhaite la bienvenue au nouveau ministre d'Anciens Combattants Canada





OTTAWA, 01 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Légion royale canadienne aimerait souhaiter la bienvenue au nouveau ministre d'Anciens Combattants Canada, l'honorable Lawrence MacAulay.



«?Nous avons hâte de pouvoir travailler avec ministre MacAulay dès que possible?», a dit le président national Thomas D. Irvine. «?Sa nomination nous apparaît très positive compte tenu de sa vaste expérience gouvernementale, dont secrétaire d'État aux anciens combattants, et de sa compréhension des questions touchant les personnes âgées.?»

La Légion espère examiner un éventail de questions avec ministre MacAulay aussitôt que possible, dont nos inquiétudes vis-à-vis de la pension à vie qui doit entrer en vigueur le 1er avril, et nos demandes pour l'amélioration de la transition à la vie civile de nos vétérans lors de leur libération.

À propos de la Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est la plus importante organisation de soutien aux vétérans et de service communautaire au Canada. Nous sommes une organisation à but non lucratif dont la portée nationale s'étend à des filiales aux États-Unis, au Mexique et en Europe. Nos 260?000 membres, dont plusieurs dévouent de nombreuses heures de bénévolat dans nos filiales, sont de fait notre force.

