La mission commerciale en Amérique latine : une initiative profitable pour les industries créatives canadiennes





Le gouvernement du Canada reconnaît que les industries créatives canadiennes sont un important moteur de l'économie du pays

OTTAWA, le 1er mars 2019 /CNW/ - Notre gouvernement reconnaît que les industries créatives canadiennes sont un important moteur de l'économie du pays. L'ouverture de nouveaux marchés pour les créateurs et les entrepreneurs créatifs favorisera le commerce, la création d'emplois au Canada et le renforcement de la classe moyenne.

Du 10 au 19 février dernier, une délégation canadienne, composée de plus de 35 entreprises créatives de divers secteurs, a mis le cap vers l'Amérique latine pour prendre part à la mission commerciale organisée par Patrimoine canadien. Des représentants des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ainsi que plusieurs organismes du portefeuille, agences et associations étaient également du nombre.

Cette seconde mission, qui s'est dirigée vers le Mexique, la Colombie et l'Argentine, fait suite à celle qui s'est déroulée en Chine, en avril dernier. Elle fait partie des activités liées à la mise en oeuvre de la Stratégie d'exportation créative.

Cette mission, dont l'objectif était de permettre aux petites et moyennes entreprises canadiennes prêtes à exporter leurs produits et à percer le marché latino-américain, a permis aux représentants de l'industrie créative d'acquérir une meilleure compréhension des possibilités commerciales en Amérique latine. Ces représentants ont pris part à des séances d'information, à des rencontres pré-organisées entre entreprises, à des activités de réseautage et à des visites sur place.

Durant cette mission commerciale, plus de 700 rencontres entre entreprises ont eu lieu dans les trois pays. De plus, la mission a mené à la signature des ententes commerciales suivantes, d'une valeur de plus de 1,2 million de dollars.

Mexique

Le Circo de Bakuza Création S.A. a signé un protocole d'entente avec l'Ocesa Vive Latino et la Siete Media pour une installation technique durant le festival Vive Latino.

Le Circo de Bakuza Création S.A. devient le partenaire d'événements pour Makken en Amérique latine et il distribuera leurs produits de réalité virtuelle SITU.

Bayeux Arts a signé un protocole d'entente avec le Colofon SA de CV afin d'examiner les possibilités de traduction anglais-espagnol et espagnol-anglais de titres de livres destinés aux marchés du commerce, de l'éducation, de l'enseignement et de livres pour enfants.

Le Latincouver a signé une entente avec les Bobo Producciones.

Le Fonds des médias du Canada a signé un protocole d'entente avec l'Instituto Mexicano de Cinematografía pour une Mesure incitative audiovisuelle Mexique-Canada.

Colombie

Le Fonds des médias du Canada a signé un protocole d'entente avec ProImágenes Colombia pour une Mesure incitative en codéveloppement Colombie-Canada pour des séries Web et autres projets de médias numériques.

Mirrai International a signé une entente de représentation avec le 7gLab.

Le Latincouver a signé un protocole d'entente avec l'Enjambre Group S.A.S. pour développer une application pour le Carnaval del Sol.

Le Latincouver a signé un protocole d'entente avec l'Universidad del Pacifico.

Argentine

L'Orchestre symphonique de Montréal a signé une entente avec le Mozarteum Argentino pour des concerts qui seront présentés au Teatro Colón de Buenos Aires en octobre 2019.

Le Fonds des médias du Canada a signé une entente avec l'Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales pour une Mesure incitative Argentine-Canada pour un soutien au développement de séries télévisées animées et projets de contenu de média numérique.

Notre gouvernement s'est engagé à apporter du soutien aux industries créatives en matière de commerce international, et les missions commerciales sont une composante importante de la Stratégie d'exportation créative.

Citations

« Le talent des créateurs et artistes canadiens est un moteur économique puissant qui permet à nos industries créatives de se tailler une place de choix sur la scène internationale. Cette mission commerciale représentait une occasion d'affaires sans pareille pour nos créateurs et elle nous a donné la chance de démontrer notre vaste savoir-faire, de percer de nouveaux marchés et de promouvoir les industries créatives canadiennes en sol étranger. Notre gouvernement sait qu'en investissant dans l'économie créative, nous contribuons à la croissance de notre pays et à la création d'emplois de qualité pour les Canadiens. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Nous avons énormément profité de ce voyage et avons noué de nouveaux liens fantastiques. Nous comprenons maintenant mieux comment les livres sont vendus dans tous ces différents territoires, comment ils sont achetés, comment ils sont lus et qui les lit. À long terme, l'idée d'importer des livres en anglais en Amérique latine, notamment dans le marché colombien, est une possibilité intéressante. »

- Mme Sarah MacLachlan, présidente et éditrice, House of Anansi Press

« J'ai rencontré des gens et des entreprises extraordinaires. Une entente sera signée sous peu avec un important éditeur de Colombie, ce qui permettra d'étendre le réseau de Méga Éditions. Nous avons aussi eu une belle rencontre au Mexique pour distribuer les livres gratuitement dans les écoles, tandis qu'en Argentine, j'en ai profité pour nouer des liens professionnels. »

- Mme Brigitte Beaudry, présidente, Méga Éditions

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada reconnaît l'incidence économique des industries créatives canadiennes qui, en 2016, représentaient un PIB de 53,8 milliards de dollars, ce qui représente 2,8 p. 100 du PIB global du Canada. En outre, les industries créatives canadiennes génèrent plus de 650 000 emplois directs, d'innombrables emplois dérivés et 16 milliards de dollars de produits exportés, soit une hausse de 1,3 p. 100 par rapport à 2015.

Le Mexique est le troisième partenaire commercial en importance du Canada après les États-Unis et la Chine. En 2016, le Canada a exporté 236,7 millions de dollars en biens et services culturels au Mexique.

La Colombie est un marché émergent. C'est le cinquième partenaire commercial bilatéral du Canada en Amérique latine et dans les Caraïbes (excluant le Mexique).

L'Argentine est la deuxième plus grande économie d'Amérique du Sud. En 2016, les exportations de produits culturels canadiens vers l'Argentine ont totalisé 13,9 millions de dollars.

L'année 2019 marque le 75e anniversaire des relations diplomatiques entre le Canada et le Mexique.

Produits connexes

La Stratégie d'exportation créative du Canada

Liens connexes

Le ministre Pablo Rodriguez souhaite du succès à la délégation canadienne se rendant en Amérique latine

Des représentants d'entreprises créatives canadiennes s'envoleront vers l'Amérique latine en février prochain

La ministre Joly annonce la récente Stratégie d'exportation créative pour les industries créatives, y compris un nouveau programme de financement consacré à l'exportation

Mission commerciale des industries créatives canadiennes en Amérique latine 2019

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 1 mars 2019 à 16:37 et diffusé par :