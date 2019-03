Classement des régions du monde les plus attrayantes pour l'investissement minier - Le ministre Julien souligne la quatrième position mondiale du Québec accordée par l'Institut Fraser





QUÉBEC, le 1er mars 2019 /CNW Telbec/ - Le Québec occupe le quatrième rang mondial parmi les pays et États les plus attrayants pour l'investissement minier, selon le sondage annuel de l'Institut Fraser effectué auprès des principales sociétés minières mondiales. La province a progressé de deux rangs en termes d'attractivité aux yeux des entreprises depuis l'an dernier.

La qualité de la main-d'oeuvre, l'énergie propre et abordable ainsi que le potentiel minéral recherché et diversifié sont des facteurs importants qui permettent au Québec d'occuper une place avantageuse sur la scène mondiale. Il offre également aux investisseurs des atouts de choix, tels qu'un environnement d'affaires stable et prévisible ainsi que des mesures fiscales incitatives.

Citation

« La position du Québec dans le sondage de l'Institut Fraser démontre que nous disposons d'un environnement d'affaires propice pour tirer profit de notre potentiel minier. Nous sommes définitivement sur la bonne voie et mon objectif est que le Québec reprenne sa place au premier rang. C'est pourquoi nous comptons mettre en place des mesures permettant à l'industrie minière de contribuer encore davantage à la prospérité du Québec et à la création de richesse pour l'ensemble des Québécois et Québécoises ».

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte?Nord

Faits saillants

En 2017, le secteur minier a réalisé 3,05 G$ d'investissements pour le Québec.

Le secteur minier compte près de 30 000 emplois directs et indirects.

À lui seul, le réseau des fournisseurs et équipementiers compte 3 950 entreprises québécoises.

La production minière est diversifiée : 29 substances exploitées (15 métaux et 14 minéraux non métalliques).

On compte 25 mines actives et près de 26 projets miniers.

Liens connexes

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mern.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://fr-ca.facebook.com/EnergieRessourcesNaturelles

https://twitter.com/mern_quebec

Source :

Claude Potvin

Attachée de presse

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Tél. : 418 928-9921

SOURCE Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Communiqué envoyé le 1 mars 2019 à 16:33 et diffusé par :