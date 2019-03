L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - AVC.P

La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui qu'elle avait réussi à finaliser l'acquisition de 97,44 % de Banco Dominicano del Progreso (BDP), après avoir reçu l'approbation réglementaire de la Surintendance des banques et du Conseil monétaire de la Banque...

La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui qu'elle a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire de 51 % dans Banco Cencosud, après avoir reçu l'approbation réglementaire des autorités péruviennes. La Banque Scotia et Banco Cencosud géreront...

Notre gouvernement reconnaît que les industries créatives canadiennes sont un important moteur de l'économie du pays. L'ouverture de nouveaux marchés pour les créateurs et les entrepreneurs créatifs favorisera le commerce, la création d'emplois au...

Reprise des négociations pour : Société : ALPHANCO VENTURE CORP. Symbole à la Bourse de croissance TSX : AVC.P Reprise (HE) : 09 h 30 4 mars 2019 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à...