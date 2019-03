Lancement du livre Incroyable Érable - L'érable comme vous ne l'avez jamais lu





Plus de 60 recettes inspirantes et gourmandes pour cuisiner l'érable autrement et en tout temps?!

LONGUEUIL, QC, le 1er mars 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion d'un événement gourmand animé par Élyse Marquis, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) ont dévoilé le livre Incroyable Érable, véritable invitation à découvrir les produits d'érable sous différentes facettes. Plus qu'un livre de recettes, Incroyable Érable transmet la passion pour ce produit noble et ancestral, un miracle de la nature qui fait rayonner le Québec partout sur la planète.

«?Aujourd'hui considérés comme gastronomiques, les produits d'érable font l'objet d'une attention toute particulière des plus grands chefs, ici comme ailleurs dans le monde?», explique Nathalie Langlois, directrice, Promotion, innovation et développement des marchés des PPAQ. «?Avec ce livre, nous avons voulu regrouper toutes les connaissances accumulées au fil des dernières années dans un seul et même ouvrage.?»

Le sirop d'érable est désormais perçu comme un grand produit du monde, un incontournable, tout comme l'huile d'olive. Au-delà du sirop, l'érable se décline en une gamme inouïe de produits dérivés, comme le beurre, la tire, le sucre à râper, les flocons, les alcools et, bien sûr, l'eau d'érable. Peu de produits du terroir sont aussi uniques et polyvalents. «?Ce livre se veut un hommage à tous les artisans, qu'ils soient chefs, pâtissiers, boulangers, chocolatiers, chasseurs d'épices, sans oublier les producteurs, tous animés d'une même passion pour ce grand produit et qui font un travail d'exception?», poursuit Nathalie Langlois.

Les lecteurs découvriront dans cet ouvrage les multiples visages de l'érable, des acériculteurs et acéricultrices qui s'activent dans les érablières québécoises aux 11 Ambassadeurs culinaires de l'érable1, en passant par l'histoire et le succès du produit dans le monde. Ils pourront apprendre à cuisiner avec l'érable autrement, à l'aide des 63 recettes originales accompagnées de photos alléchantes et des conseils de Philippe Mollé, chef français, journaliste et amoureux inconditionnel de l'érable, passé maître dans la mise en valeur de l'érable en cuisine. Ensemble, ce groupe exceptionnel d'érudits de l'érable perpétue les savoirs tout en osant l'innovation avec une remarquable créativité.

Si le sirop d'érable ravit les palais depuis longtemps, il recèle encore pourtant de nombreux secrets et fait l'objet de travaux aux quatre coins du globe. Ainsi, des recherches scientifiques mettent en lumière ses propriétés nutritives, à la fois surprenantes et intéressantes, telles qu'une richesse d'antioxydants, de vitamines et de minéraux puisés à même le sol, qui distinguent véritablement l'érable des autres sucres.

Pour souligner le lancement du livre Incroyable Érable, les PPAQ ont eu l'idée d'associer la poésie à la gastronomie en faisant appel à David Goudreault, poète, slameur, romancier et artiste engagé, pour livrer une prestation poétique autour de l'érable au cours de cet événement.

Pour Serge Beaulieu, président des PPAQ, «?l'engouement pour l'or blond est bien réel : l'érable québécois a ses amateurs partout dans le monde. En 2017, la valeur des exportations des produits d'érable du Canada s'est chiffrée à 382 millions de dollars. C'est maintenant dans 60 pays que les gourmets friands d'authenticité et de nouveauté peuvent désormais se régaler de sirop d'érable de notre terroir. Quelle fierté pour le Québec, qui, à lui seul, assure 90 % de la production canadienne de sirop d'érable et, en moyenne, 72 % de la production mondiale de sirop d'érable chaque année?!?»?

Les amateurs et amoureux des produits d'érable peuvent se procurer le livre Incroyable Érable au prix de 29,95 $ dans toutes les librairies du Québec, dans les grandes surfaces et chez certains détaillants en alimentation.

Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Web erableduquebec.ca, joignez-vous à notre communauté Facebook et Instagram (@erableduquebec) et alimentez la conversation avec les mots-clics #incroyableerable et #erableduquebec.

À propos des PPAQ et de la marque Érable du Québec

Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) ont pour mission d'assurer la promotion des intérêts des acériculteurs et acéricultrices du Québec et de développer le plein potentiel de production et de ventes des produits d'érable du Québec tout en respectant les règles de développement durable. Ils représentent 11?300 producteurs et productrices et 7?400 entreprises acéricoles dont la qualité du travail permet au Québec d'assurer en moyenne, et annuellement, 72 % de la production mondiale de sirop d'érable. Les PPAQ sont fiers de valoriser la marque Érable du Québec en plus de coordonner les efforts de mise en marché et de promotion des produits d'érable du Canada à l'international au nom de l'industrie canadienne de l'érable. Les PPAQ orientent et animent également le Réseau international de recherches et d'innovation sur l'érable.

_________________________________ 1 Ethné de Vienne, Marc-André Royal, Arnaud Marchand, Helena Loureiro, Jean-Claude Chartrand, Martin Falardeau, Nancy Samson, Olivier Perret, Raphaël Vézina, Stéphanie Labelle et Yves Lévesque.

