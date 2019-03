Lifestyle Delivery Systems Inc. annonce que les bandelettes CannaStripsMC sont maintenant disponibles dans plusieurs magasins





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 1er mars 2019 /CNW/ - Lifestyle Delivery Systems Inc. (CSE : LDS), (OTCQX : LDSYF), (Francfort : LD6, WKN : A14XHT) (« LDS » ou la « Société ») annonce que son produit phare, les bandelettes CannaStripsMC, a été livré dans plusieurs magasins.

La Société a récemment rempli un bon de commande pour la société lbs. Distribution située à West Sacramento afin de vendre un lot restant de bandelettes CannaStripsMC à leurs clients de plus de 120 magasins en Californie. Depuis leur livraison, les bandelettes CannaStripsMC ont été intégrées à l'inventaire de lbs. Distribution et la Société s'est efforcée d'informer l'équipe de lbs. Distribution des avantages qu'offrent les bandelettes CannaStripsMC. Une fois les bandelettes CannaStripsMC prêtes pour la livraison, en moins de deux semaines, lbs. Distribution en a livré dans quatre magasins, nommément :

Horizon Collective - Sacramento (Californie)

Relief CCR - Los Angeles (Californie)

Smartweed - Los Angeles (Californie)

(BARC) Beverly Hills Collective - Beverly Hills (Californie)

Casey Fenwick, président de LDS, a déclaré : « le temps et les efforts consacrés au lancement des bandelettes CannaStripsMC sur le marché portent leurs fruits. Les deux équipes travaillent de concert pour exécuter la stratégie sur laquelle nous avons travaillé depuis la première livraison de bandelettes à lbs. Distribution ».

Le chef de la direction de la Société, Brad Eckenweiler, a déclaré : « la relation avec lbs. Distribution aura des répercussions durables pour les bandelettes CannaStripsMC et nous permettra de continuer à augmenter le nombre de magasins proposant les produits CannaStripsMC ». La Société continuera d'informer le marché de tous les développements liés à la croissance et à l'expansion du CSPA Group, Inc.

À propos duCSPA Group Inc.

Située à Adelanto, en Californie, l'entreprise est un distributeur, un transporteur et un fabricant de l'industrie du cannabis californienne autorisé par la ville d'Adelanto et l'État de la Californie. Elle fabrique des distillats et des huiles extraites et produit les bandelettes CannaStripsMC en vertu d'un contrat de licence conclu avec Lifestyle Delivery Systems Inc., une société de la Colombie-Britannique.

À propos de Lifestyle Delivery Systems Inc.

Lifestyle Delivery Systems Inc. est une société de technologie qui accorde le droit d'utiliser sa technologie sous licence à une installation de production et d'emballage à la fine pointe située dans le sud de la Californie. La technologie de la Société permet de produire des bandelettes infusées (semblables à des bandelettes fraîcheur contre la mauvaise haleine) qui représentent non seulement un choix plus sécuritaire et plus sain que d'autres formes d'administration, mais qui assurent aussi une biodisponibilité supérieure des composants du cannabis. Certaines bandelettes comprennent également des ingrédients supplémentaires coactifs, comme des produits nutraceutiques, des vitamines et des peptides. Cette technologie offre une nouvelle façon de mesurer avec précision le dosage et d'assurer la pureté du produit sélectionné.Le processus de production se fonde sur la technologie de la Société pour tester de bout en bout la qualité de la totalité des ingrédients entrant dans la composition de toutes les bandelettes sans exception, ce qui permet la mise sur pied d'un système de livraison sécuritaire, fiable et efficace.

Déclaration de non-responsabilité

La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) n'a pas examiné le présent communiqué de presse et n'accepte aucune responsabilité quant à l'exactitude ni au caractère adéquat de son contenu.

Les renseignements contenus dans le présent communiqué de presse contiennent des déclarations prospectives fondées sur des hypothèses qui avaient cours au moment de la rédaction du communiqué. Ces déclarations reflètent les estimations, les opinions, les intentions et les attentes actuelles de la direction. Elles ne constituent en aucun cas des garanties de rendement futur. La Société fait savoir que toute déclaration prospective est foncièrement incertaine et que d'importants facteurs imprévisibles pourraient avoir une incidence sur le rendement réel, facteurs sur lesquels la Société n'a souvent aucun contrôle. Ces facteurs comprennent, entre autres choses : les risques et incertitudes liés à l'historique d'exploitation limitée de la Société et la nécessité de respecter les règlements environnementaux et gouvernementaux. En outre, la marijuana demeure une drogue inscrite à l'annexe 1 de la Controlled Substances Act (loi sur les substances contrôlées) des États-Unis de 1970. Bien que le Congrès américain ait interdit au département de la Justice des États-Unis de dépenser des fonds fédéraux pour interférer avec la mise en oeuvre des lois des États du pays concernant la marijuana médicale, cette interdiction doit être renouvelée annuellement pour rester en vigueur. Par conséquent, les événements, conditions et résultats réels et futurs pourraient être sensiblement différents des estimations, opinions, intentions et attentes exprimées de façon expresse ou implicite dans les renseignements fournis et les déclarations prospectives. À moins que les lois applicables en matière de valeurs ne l'exigent, la Société ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser publiquement toute information prospective.

